Venäjällä esiteltiin humanoidirobotti, kaatui heti lavalla

Venäjän ensimmäinen tekoälyä hyödyntävä humanoidirobotti esiteltiin Moskovassa, kertoi maan valtiollinen uutistoimisto Tass keskiviikkona.

Rocky-elokuvan tunnusmusiikin tahtiin lavalle marssinut Idol-niminen robotti yritti heiluttaa yleisölle, mutta se kompastui ja kaatui. Riippumattoman Meduza-median mukaan show keskeytettiin ja robotti kannettiin pois lavalta.

Kansallisen teknologiakoalition johtaja Aleksei Južakov oli aiemmin varoittanut, että robotin kehityksessä ei ole satsattu tarpeeksi sen kävelykykyyn. Idol-yhtiön johtaja Vladimir Vitukhin puolestaan kertoi, että ongelman syynä oli pimeä huone ja robotin valolle herkät kaksoiskamerat.

Toisella yrityksellä Idol onnistui pysymään pystyssä pienellä avustuksella. Vitukhinin mukaan robotille ei sattunut mitään vakavaa ja kyse on reaaliaikaisesta oppimisesta, jossa epäonninen sattumus muuttuu sille kokemukseksi.

Kehittäjien mukaan robotilla on kolme keskeistä ihmiselle ominaista toimintoa: kävely, esineiden käsittely ja kommunikointi ihmisten kanssa. Järjestelmät toimivat ilman verkkoyhteyttä, ja robotti kykenee toimimaan itsenäisesti jopa kuusi tuntia. Kehittäjät eivät tarkentaneet, mitä tekoälyjärjestelmää laite käyttää.

Idol-robotin väitetään eroavan kansainvälisistä kilpailijoistaan elävien ilmeidensä vuoksi, sen ”kasvoilla” voi nähdä kehittäjien mukaan ainakin 12 eri perusilmettä, sekä ”satoja” mikroilmeitä.

Kremlin alaisen uutistoimiston RIA Novostin mukaan robotti voisi työskennellä tehtaissa, logistiikassa ja palvelualoilla, kuten pankeissa, lentokentillä tai muissa julkisissa tiloissa.