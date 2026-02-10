Venäjä yrittää taas tappaa Telegramia

Telegramin toimintaa Venäjällä rajoitetaan taas väkisin. Asiasta kertoo talousmedia RBK IT-alalla ja Venäjän hallinnossa toimivien lähteidensä perusteella.

Ensimmäiset suuret häiriöt viestipalvelun toiminnassa alkoivat ilmetä maanantaina. Ne ovat jatkuneet tiistaina aamupäivästä. 360-uutissivuston havaintojen mukaan wifi-yhteydellä palvelun käyttö onnistuu yhä jotenkuten, mutta mobiilidatan kautta se ei enää toimi.

Venäjän digivalvontavirasto Roskomnadzor on kohdistanut Telegramiin useita rajoituksia jo aiemminkin. Esimerkiksi elokuussa puhelumahdollisuus estettiin kokonaan sekä Telegramista että Whatsappista. Tuolloin Roskomnadzor käytti perusteluna rikostorjuntaa: huijarit tykkäävät soittaa. Lokakuussa Telegramin toimintanopeutta heikennettiin pakolla. Jälleen syyksi tarjottiin rikollisuuden torjuntaa. Joulukuussa asiaan vihkiytyneet duumaedustajat sanoivat, ettei Telegramia kuitenkaan aiottaisi estää kokonaan.

Tammikuussa 2026 RBK kertoi, että Telegramin estotoimet johtuivatkin sillä hetkellä siitä, ettei palvelu ollut Roskomnadzorin mielestä suostunut estämään anonyymeja kanavia. Pian sen jälkeen eräs duumaedustaja sanoikin, että Roskomnadzorin suunnitelmissa on estää Telegramin toiminta kokonaan, mutta asteittain.

Aihe on herkkä. Lukuisat viranomaiset ja ministeriötkin käyttävät Telegramia yhä. Esimerkiksi Venäjän ulkoministeriö on tiistaina 10. helmikuuta aamupäivästä julkaissut sinne viestintäänsä noin viidentoista minuutin välein. Maanantain 9. helmikuuta aikana Venäjän liittovaltiotasoinen vakavien rikosten tutkintakomitea Sledkom julkaisi Telegram-kanavallaan yhteensä 26 tiedotetta. Vaikuttaa siis siltä, etteivät venäläiset ole lopettamassa palvelun käyttöä ennen kuin heidät pakotetaan.

Venäjä on yrittänyt viimeisen vuoden aikana tuoda Telegramin rinnalle oman, korvaavan vastikkeen nimeltä Max. Joulukuun lopulla moni myönsi, että sovellus lanseerattiin aivan keskeneräisenä eikä sen käyttöönotto ollut muutenkaan sujunut odotusten mukaisesti. Venäläiset eivät halua siirtää epävirallista viestintäänsä Maxiin – ja tämä on projektin suurin epäonnistuminen, totesi eräs riippumattoman Vjortska-uutissivuston lähde presidentinhallinnossa tuolloin.

Vjortskan mukaan Telegramin tappamisesta väkipakolla oli vielä joulukuussa luovuttu toistaiseksi juuri siksi, että Maxin lanseeraus tahmasi. Toinen presidentinhallinnon lähellä oleva lähde sanoi Vjortskalle, että Maxia on käytännössä mahdotonta käyttää ”analytiikan tai poliittisen työn, kuten vaalikampanjoiden, alustana”.

– Toistaiseksi lanseeraus muistuttaa enemmän RuTuben epäonnistumista kuin onnistunutta startupia, lähde viittasi Venäjän yrityksiin perustaa oma Youtube. Sekin epäonnistui.

Lähteen mukaan Max-projektin johtajien kertomat käyttäjäluvut vaikuttavat erinomaisilta, koska ne raportoidaan sellaisina.

– Mutta todellisuudessa sovelluksen saaminen ensisijaiseksi viestintävälineeksi ei ole toiminut edes virkamiesten ja julkisen hallinnon edustajien keskuudessa. Joku joutuu tästä vastuuseen.