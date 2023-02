Venäjä yrittää pyyhkiä Mariupolin historian

Venäjä yrittää poistaa miehittämästään Mariupolin kaupungista kaikki Ukrainaan viittaavat muistomerkit, rakennukset ja muut kulttuurikohteet, kertoo Sky News.

Ukrainalaisen kulttuurin tuhoamista toteutetaan paitsi rakentamalla tuhoutuneiden tai vaurioituneiden rakennusten päälle uusiorakentamista myös tuhoamalla miehityksessä ehjäksi jääneitä kohteita. Tuhottuihin kohteisiin kuuluu yli 300 vuotta vanhoja historiallisia rakennuksia.

Yhteensä tuhottuja kohteita arvioidaan olevan useita satoja. Venäjä poistaa aktiivisesti myös muistomerkkejä, jotka muistuttavat Neuvostoliiton ajan kärsimyksistä kaupungissa.

Venäjä pyrkii Sky Newsin mukaan rakennuttamaan Mariupolin kaupungista mallikaupungin. Miehittäjä on tarkoituksella tuhonnut myös korjauskelpoisia kohteita rakennuttaakseen niiden päälle miehitystä ja Venäjää tukevia rakennuksia.

Tavoitteena Venäjällä on kitkeä Mariupolin kaupungista viittaukset Ukrainaan, mitä YK:n erikoisedustaja Alexandra Xanthaki pitää kulttuurillisia oikeuksia koskevien ihmisoikeuksien rikkomisena.

– On tärkeää, että kulttuuria ei käytetä propagandan muotona ja konfliktin jälkeen kulttuurillista perintöä ylläpidetään ja elvytetään. Muutoin voidaan puhua kulttuurillisesta puhdistuksesta tai sodasta kulttuuria vastaan, Xanthaki sanoo.

Sky Newsin mukaan tarkkoja tietoja rakennusprojekteista Mariupolin kaupungissa on vaikea saada, mutta satelliittikuvien perusteella kokonaisia kortteleita on tuhottu. Tuhottujen asuinrakennusten päälle on rakennettu myös sotilaskohteita, joiden katoille on kirjoitettu propagandalauseita.

Venäjän mahtipontisten suunnitelmien mukaan Mariupolissa on tarkoitus asua yli puoli miljoonaa ihmistä vuonna 2035. Ennen hyökkäystä kaupungissa oli hieman yli 200 000 asukasta.