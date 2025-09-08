Venäjä värvää vähintään 35000 sotilasta kuukaudessa

Venäjä on kutsunut palvelukseen noin 280 000 sopimussotilasta vuoden alusta lähtien ja on matkalla kohti rekrytointitavoitteitaan, sanoi Ukrainan sotilastiedustelupalvelun (HUR) varajohtaja Vadym Skibitskyi The Kyiv Independentin mukaan.

HUR raportoi elokuussa, että Kremlin tavoitteena oli värvätä 343 000 miestä tänä vuonna, ja että se ylitti kuukausittaiset rekrytointitavoitteensa.

– Tietojemme mukaan Kreml oli 1. syyskuuta 2025 mennessä kutsunut palvelukseen noin 280 000 sopimussotilasta, Skibitskyi sanoi.

Hänen mukaansa Venäjän rekrytointimenestys johtuu vahvasta taloudellisesta tuesta ja propagandakampanjoista. Moskova maksaa ”suuria summia” sopimussotilaille, ja nykyinen ensimmäisen sopimuksen allekirjoittamismaksu on kaksi miljoonaa ruplaa eli noin 21 000 euroa.

Skibitskyin mukaan Venäjä värvää edelleen vähintään 35 000 sotilasta kuukaudessa.

– Joten kaikki merkit osoittavat, että he täyttävät värväyssuunnitelmansa täysin vuoden loppuun mennessä, hän sanoi.

Välttääkseen uuden laajamittaisen kutsunnan erittäin epäsuositun vuoden 2022 osittaisen mobilisaation jälkeen Moskova on turvautunut tuottoisiin sopimuksiin ja laajoihin värväyskampanjoihin tarjoamalla suuria allekirjoitusbonuksia ja anteliaan etuuspaketin.

Venäjä on myös turvautunut satojen tuhansien vankien värväämiseen ja kroonisista sairauksista, kuten HIV:stä ja hepatiitista, kärsivien ihmisten värväämiseen.