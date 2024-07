Venäjä väittää saaneensa brittiläisen risteilyohjuksen sotasaaliiksi

Venäjä väittää saaneensa haltuunsa brittiläisen Storm Shadow -risteilyohjuksen taistelukärjen, uutisoi The Times.

Venäläisen valtionmedian julkaisemalla videolla aseinsinööriksi esittäytyvä henkilö esittelee osaa, jonka väitetään olevan ohjuksen taistelukärki. Videolla esitellyn kohteen aitoutta ei ole pystytty vahvistamaan.

The Timesin mukaan Venäjä on saattanut pystyä ampumaan ohjuksen alas lentomatkan aikana. Vaihtoehtoisesti ohjus on saattanut vikaantua lentomatkan aikana.

Ensimmäiset Storm Shadow -risteilyohjukset saapuivat Ukrainalle viime vuoden toukokuussa. Modernit ohjukset ovat tarkkoja myös pitkällä kantamalla. Siten Ukraina on kyennyt iskemään entistä syvemmälle rintamalinjojen taakse.

Storm Shadow -ohjus erityisen tehokas bunkkereihin iskemisessä. Se voi tunkeutua syvälle kohteeseensa ennen räjähtämistä, mikä heikentää bunkkerin suojaustehoa.

Ohjuksen kantama on yli 250 kilometriä. Se kykenee lentämään matalalla tutkahavaintojen välttämiseksi.

Mikäli Venäjä on saanut haltuunsa Storm Shadow -ohjuksen osia, se voi hyödyntää niitä ilmatorjuntajärjestelmien kehittämisessä.