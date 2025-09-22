Venäjä vaihtoi sotilasjohtoa Suomen lähialueella – huonomaineinen komentaja sai potkut

Uudelleen perustetun Leningradin sotilaspiirin komentaja Aleksandr Lapin on vapautettu kaikista tehtävistään Venäjän asevoimissa, kertovat useat venäläismediat. Kenraalieversti Lapinin potkujen syy ei ole varmuudella tiedossa. Joidenkin lähteiden mukaan ero liittyisi terveyssyihin, mutta mitään luotettavaa lähdettä tiedolle ei ole. Se Lapininsta kuitenkin tiedetään, että hän siirtyy siviilivirkaan Tatarstanin liittovaltiosubjektin johtajan Rustam Minnihanovin kakkosmieheksi.

Lapinin tilalle on nimitetty kenraalieversti Jevgeni Nikiforov. Kaakkoisessa Siperiassa sijaitsevasta Taka-Baikalian Tšitasta kotoisin oleva Nikiforov on taustoiltaan maahanlaskujoukoista (VDV) ja on aiemmin urallaan myös johtanut Venäjän joukkoja Syyriassa.

Talvella 2024 Venäjä uudisti sotilaspiirijakonsa ja palautti vuonna 2010 lakkauttamansa Moskovan ja Leningradin sotilaspiirit jotka olivat siihen asti muodostaneet läntisen sotilaspiirin. Aleksandr Lapin siirrettiin tuolloin johtamaan Lenigradin sotilaspiiriä. Nikiforov puolestaan ehti toimia läntisen sotilaspiirin komentajana noin vuoden talvesta 2023 alkaen siihen saakka kunnes sotilaspiirit helmikuussa 2024 uudistettiin ja läntinen sotilaspiiri lakkasi olemasta.

Aleksandr Lapin ehti toimia Leningardin sotilaspiirin komentajana keväästä 2024. Kyseinen sotilaspiiri on Suomen välittömässä läheisyydessä itärajalla. Kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan talvella 2022, Lapin toimi hyökkäyssodan operatiivisen komentokeskuksen johdossa. Tästä tehtävästä hänet siirrettiin keskisen sotilaspiirin komentajaksi loppusyksystä 2022 lopulla.

Lapiniin on kohdistunut ankaraa kritiikkiä Ukrainan sodan vuoksi. Erityisen kovasanaisesti häntä ovat tylyttäneet Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov ja vuonna 2023 kapinahankkeen jälkeen kuollut yksityisarmeija Wangerin pomo Jevgeni Prigožin.

Kenraalieversti Nikiforovista puolestaan löytyy runsaasti mainintoja ajalta, jolloin hän toimi eteläisen sotilaspiirin 58. armeijan apulaiskomentajana ja läntisen sotilaspiirin 20. armeijan yhdistettyjen aselajien esikuntapäällikkönä. Aika sijoittuu vuosille 2012-2016 ja on mainitsemisen arvoinen, sillä tällä ajanjaksolla vuonna 2014 ja sen jälkeen Ukrainan tiedustelupalvelut tekivät Nikiforovin komentamista joukoista lukuisia havaintoja Venäjän asevoimien ohjauksessa autonomiaa leikkineistä Itä-Ukrainan maakunnista. Ukrainan SBU on syyttänyt Nikiforovia muun muassa siitä, että tämä antoi komennon ampua alas Ukrainan asevoiminen IL-76 -kuljetuskone Luhanskin lähellä kesäkuussa 2014. Iskussa kuoli 49 ukrainalaista sotilasta.