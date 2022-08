Venäjä uhkaa tuoda Narvaan uuden tankin

Narvassa poistettiin viime viikolla neuvostoaikainen T-34-pansssarivaunu, joka oli nostettu Narvan ”vapauttamista” juhlistavaksi muistomerkiksi vuonna 1970. Nyt venäläiset uhkailevat korvata T-34-vaunun uudemmalla T-14-mallilla.

– Voi sitä Venäjää. Eivät he näköjään osaa muuta tehdä kuin uhkailla alituiseen omia naapureitaan. Moskovassa Viron suurlähetystön edessä saattoi nähdä tällaisen kyltin, kirjoittaa Facebookissa Viron parlamentin eli riigikogun ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson.

Mihkelson toteaa, että ”unelmointi ei ole kiellettyä, mutta tämä on puhdasta sodanlietsontaa”.

– Kuten Venäjällä on tapana. Valitettavasti ei mitään uutta. Kyltissä lukee: ”Poistit T-34:n? Me korvaamme sen paljon uudemmalla mallilla”. Kuvassa on siis T-14 Armata, joka on viimeisillä paraateillaan pysähtynyt toistuvasti paikalleen, eikä Ukrainaan ole tiettävästi yhtäkään päätynyt.

Twitterissä Mihkelson on vielä lisännyt englanniksi Venäjälle osoitetut sanat ”älä edes unelmoi siitä”.