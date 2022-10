Venäjä tyhjentää Hersonia, Carl Bildt pelkää pahinta

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt pohtii Twitterissä syitä sille, miksi Venäjän miehitysjoukot ”evakuoivat” jäljellä olevia siviilejä Hersonin alueelta.

Hän pelkää kaikkein pahinta.

– Sen (siviilien ”evakuoinnin”) epäillään olevan valmistautumista sotilasoperaatioihin. Onko tarkoituksena tehdä kaikesta pelkkää taistelukenttää millä tahansa aseella? En ymmärrä, että (Vladimir) Putin voi hyväksyä vetäytymisen.

Bildt viittaa uutiseen Venäjän vetäytymisestä Hersonin alueelta. Uutisessa kerrotaan, että vetäytymisen yhteydessä Venäjä ”evakuoi” eli käytännössä pakkosiirtää 50 000-60 000 alueella olevaa siviiliä Venäjälle.

Why are 🇷🇺 occupation authorities evacuating remaining civilians from Kherson? It’s said to be to prepare for military operations. Is it to make everything just a killing field with whatever weapon necessary? I fail to see that Putin can accept a retreat. https://t.co/E0IKdyESrp

— Carl Bildt (@carlbildt) October 19, 2022