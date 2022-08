Venäjä-tuntija: Autopommi oli viesti Vladimir Putinille

Useat Venäjä-tuntijat ovat kommentoineet äärikansallismielisen filosofi Aleksandr Duginin tyttären Daria Duginan sunnuntaina surmannutta autopommi-iskua.

Duginia luonnehditaan usein fasistiseksi ja Suur-Venäjää ajavaksi Vladimir Putinin liittolaiseksi, mutta asiantuntijoiden mukaan häneen todellista vaikutusvaltaansa liioitellaan lännessä.

Suomessa Duginin tyttären kuolemaa on arvioinut muun muassa pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri.

Mikäli iskun todellisena kohteena oli Dugin itse, saattaa se Toverin mukaan olla merkki Venäjän sisäisestä valtakamppailusta.

Venäjään keskittyvän Riddle-verkkomedian julkaisupäällikkö Anton Barbashin näkee iskun takana toisenlaisen motiivin.

– Dugin ei todellisuudessa koskaan kuulunut Kremlin lähipiiriin. Hänellä ei myöskään ollut vaikutusvaltaa Putiniin, Barbashin kirjoittaa.

– Mutta hän onnistui aina liioittelemaan merkitystään. Eli se joka yritti tappaa hänet haluaa joko julkisuutta (koska Dugin on tuttu nimi lännessä) tai käyttää tätä verukkeena jollekin muulle.

Dugin was never truly close to the Kremlin. Nor he was influencing Putin.

But he was always able to sell himself as a bigger fish.

So whoever tried to killed him either wants publicity (because his name is trendy in the west) or wants to use this a pretext for something

— Anton Barbashin (@ABarbashin) August 21, 2022