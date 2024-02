Venäjä teki jälleen laajan ilmaiskun Ukrainan kaupunkeihin

Venäjä käynnisti jälleen laajan ilmahyökkäyksen Ukrainan kaupunkeja vastaan varhain keskiviikkona-aamuna, uutisoi The Kyiv Independent.

Räjähdykset ravistelivat taivsta Kiovan yläpuolella lehden toimittajien mukaan.

Ensiapuhenkilöstö kutsuttiin pääkaupungin Dniprovskyin alueelle räjähdysten jälkeen. Alueella loukkaantui ainakin kolme ihmistä, Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoi.

Hänen mukaansa ohjusten palaset vaurioittivat kahta korkeajännitejohtoa Dniprovskyin alueella. Holosiivskyin alueella autot ja autokorjaamo syttyivät tuleen.

Pormestarin mukaan myös 18-kerroksisessa rakennuksessa syttyi tulipalo, jonka seurauksena ainakin kuusi ihmistä loukkaantui ja joutui sairaalaan, mukaan lukien raskaana oleva nainen.

Hän sanoi myös, että joillakin kaupungin itäpuolen asukkailla on sähkökatkoksia, ja että lämmitysinfrastruktuuri vaurioitui alueella.

In the morning, Russians launched another missile attack on the territory of Ukraine

What is currently known:

➡️ Explosions were reported in Kyiv. Cars and a residential building are on fire in the Holosiivskyi district. At this moment 9 people were injured.

➡️ There is damage… pic.twitter.com/0iCH2Z4HWJ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2024