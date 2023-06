Venäjä teki uusia ohjusiskuja Ukrainaan

Venäjä on yrittänyt tehdä lukuisia ohjusiskuja Ukrainaan viime yön aikana, Ukrainan ilmavoimat raportoivat Kyiv Independentin mukaan.

Ilmavoimien mukaan Venäjä on käyttänyt iskuissa kolmea Kalibr-risteilyohjusta ja kahdeksaa iranilaisvalmisteista Shahed-droonia.

Ohjuksista kaksi ja drooneista seitsemän onnistuttiin ampumaan alas.

Iskujen kerrotaan vaurioittaneen kahta kerrostaloa. Vaurioiden kerrotaan olevan vähäisiä, eivätkä ne aiheuttaneet henkilövahinkoja.

Ilmavoimien mukaan Venäjä on ampunut myös neljä toistaiseksi tuntematonta lennokkia pohjoisesta. Ukrainan ilmapuolustuksen kerrotaan tuhonneen ne kaikki.

⚡️Air Force: 7 Shahed drones, 2 cruise missiles downed over Ukraine.

Russia used three Kalibr cruise missiles and eight Iranian-made Shahed drones to attack Ukraine overnight, the Air Force reported on June 26.

Two missiles and seven drones were shot down.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 26, 2023