Venäjä täydentää joukkoja palkkasotilailla – ”vähän koulutusta”

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä on käyttänyt yksityistä palkka-armeijaa Wagneria etulinjan joukkojen vahvistamiseen ja tappioiden korvaamiseen.

Brittitiedustelun mukaan Wagner-yhtiöllä on “lähes varmasti” ollut keskeinen rooli esimerkiksi Popasnan ja Lysytšanskin taisteluissa, joissa se on kärsinyt tappioita.

– Wagner alentaa rekrytointi standardeja, palkkaa vankeja ja aiemmin mustalla listalla olevia henkilöitä. Uusille rekrytoiduille tarjotaan hyvin vähän koulutusta, puolustusministeriö toteaa katsauksessa.

– Tämä tulee suurella todennäköisyydellä vaikuttamaan ryhmän tulevaan operatiiviseen tehokkuuteen ja heikentää sen arvoa Venäjän tavallisten joukkojen tukijana.

Britannian puolustusministeriön arvion mukaan palkka-armeijan käyttö ja komentajien suuri vaihtuvuus vaikuttaa heikentävästi Venäjän armeijan sotilaiden moraaliin.

