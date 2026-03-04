Venäjä syyttää Ukrainaa tankkerinsa upottamisesta Välimereen drooneilla

Venäjä syyttää Ukrainaa tankkerialuksensa kimppuun hyökkäämisestä Välimerellä. Arctic Metagaz -tankkerialus oli lastissa matkalla Murmanskista, kun siihen kohdistui drooni-isku. Droonit tulivat Venäjän mukaan Libyan rannikon suunnasta.
Venäjän nesteytettyä maakaasua kuljettava tankkeri on EU:n, Yhdysvaltojen, Britannian, Sveitsin, Uuden-Seelannin ja Australian pakotteiden kohteena. Sen havaittu käyttäneen paikantamiseen tarkoitetun AIS-signaalin väärentämistä todellisen olinpaikkansa ja venäläisten tuotteiden kuljettamista peittääkseen.
Tapaus sattui tiistaina. Venäläisen Interfaxin mukaan tankkeriin iskettiin ”Ukrainan miehittämättömillä veneillä” – suomeksi meridrooneilla. Tapahtuman johdosta aluksella syttyi tulipalo. Lähimpänä olivat Maltan aluevedet, joten pelastustoimista vastasi Malta.
Kaksi miehistön jäsentä sai Interfaxin mukaan palovammoja ja vietiin Libyan Bengaziin saamaan niihin hoitoa. Loput 28 miehistön yhteensä 30 jäsenestä matkaavat Interfaxin mukaan ”kotiin Murmanskiin”. Samalla haastateltu Venäjän liikenneministeriön edustaja kertoi Kremlin narratiivin mukaiset perusasiat kansainvälisestä terrorismista ja merirosvouksesta sekä muista asioista, joihin Ukraina virkamiehen mielestä olisi syyllistynyt.
Pelastustoimista vastasivat Maltan viranomaiset. Times of Malta -lehti viittasi omiin lähteisiinsä: niiden mukaan oli mahdollista, että tulipalon oli saattanut aiheuttaa vastustaja. Arctic Metagaz -tankkeri on mediatietojen mukaan uponnut noin 140 merimailin päähän Maltasta.