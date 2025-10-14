Venäjä syyttää Mihail Hodorkovskia vallankaappauksen suunnittelusta

Venäjän viranomaiset ovat aloittaneet uuden rikostutkinnan venäläistä ex-oligarkkia ja Kremlin vastustajana tunnettua Mihail Hodorkovskia vastaan, uutisoivat kansainväliset mediat.

Hodorkovskia syytetään presidentti Vladimir Putinin hallinnon kaatamiseen tähtäävästä juonittelusta.

Venäjän turvallisuuspalvelu (FSB) syytti tiistaina Hodorkovskia ja 22 muuta maanpaossa olevaa poliitikkoa, aktivistia ja liikemiestä vallankaappauksen suunnittelusta. Hodorkovskia ja muita ryhmän väitettyjä ”perustajia” on myös syytetty ukrainalaisten yksiköiden tukemisesta noustakseen väkisin valtaan.

Hodorkovskia syytetään myös erillisestä terrorismiin yllyttämisestä, josta voi seurata elinkautinen vankeusrangaistus. Entinen öljyoligarkki vietti aikanaan 10 vuotta vankilassa Siperiassa petossyytteiden perusteella, joita pidetään yleisesti poliittisesti rakennettuina. Putin armahti hänet vuonna 2013 ja Hodorkovski lähti maasta. Hän asuu tällä hetkellä Lontoossa.

Financial Timesin mukaan Venäjän listalla ovat myös entinen Venäjän pääministeri Mihail Kasjanov, shakin suurmestari Garri Kasparov sekä oppositiopoliitikko Vladimir Kara-Murza, joka vapautettiin venäläisestä vankilasta viime vuonna Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden kanssa tehdyssä merkittävässä vankienvaihdossa.

Muita nimiä listalla ovat Venäjän entinen johtava elektroniikkakauppias Jevgeni Tšitšvarkin, joka nykyään pyörittää luksusviinikauppaa ja ravintolaa Lontoon Mayfairissa, sekä Mihail Kokoritsh, joka oli perustamassa Nasdaq-listattua Momentusta ja sveitsiläistä Destinusta. Molemmat näistä ovat ilmailualan yrityksiä.

Kaikki listalle nimetyt on yhdistetty Venäjän sodanvastaiseen komiteaan, joka perustettiin ulkomailla helmikuussa 2022 sen jälkeen, kun Putinin aloitti täysimittaisen Ukrainan hyökkäyssodan.