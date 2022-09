Venäjä surmannut Ukrainassa lähes 400 lasta

Täysimittaisen aseellisen hyökkäyksen alusta lähtien venäläiset joukot ovat tappaneet 384 lasta ja haavoittuneet 749 muuta Ukrainassa, kertoo maan valtakunnansyyttäjänvirasto Ukrinformin mukaan.

Viraston virallisten tietojen mukaan 384 lasta on kuollut ja 749 saanut eriasteisia fyysisiä vammoja.

Luvut eivät ole täydellisiä, koska tutkinta on yhä käynnissä taistelualueilla sekä väliaikaisesti miehitetyillä ja vapautetuilla alueilla.

Eniten lapsia on haavoitttunut Donetskin (393) ja Harkovan (209) alueilla.

Lisäksi Venäjän asevoimien säännölliset ilmaiskut ja siviili-infrastruktuurin ja asuinalueiden pommitukset ovat vaurioittaneet 2 480 oppilaitosta. Niistä 289 on tuhoutunut täysin.

In case U think the horror Russia's inflicting on #Ukraine is new, I present Mykola. Russia invaded eastern 🇺🇦 in 2014. In 2016 Mykola stepped on a grenade. He lost both legs, right arm & suffered serious internal injuries & facial/cranial trauma. And his 4year-old brother died. pic.twitter.com/hSTeZPDFsh

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) September 13, 2022