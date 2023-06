”Venäjä suojelee venäjänkielisiä ampumalla heitä ohjuksilla”

Lähellä Venäjän rajaa sijaitsevaan Harkovan kaupunkiin iskettiin ohjuksin jälleen maanantain vastaisena yönä. Harkovan alue on kärsinyt laajamittaisista ja säännöllisistä iskuista koko Venäjän hyökkäyssodan ajan.

Kaupungin pormestari Igor Terehov sanoo Suspilne-lehdelle, että tiistain vastaisen yön iskut vaurioittivat infrastruktuuria, kuten vesiputkia, teitä ja rakennusten julkisivuja. Yhtään kuolonuhria tai haavoittunutta iskuista ei aiheutunut.

– Tämä on hyvin merkittävä paikka, täällä tehtiin terrori-iskuja vuonna 2014. Tämä on kaupungin vanha osa. Täällä ei ole sotilastiloja: täällä on koulu, toimistotiloja, asuinrakennuksia. Täällä ei ole mitään sotilaallista, pormestari kertoo.

Ohjukset ammuttiin Euromaidan Pressin mukaan Venäjän Belgorodista. Media kertoo, että ohjusten ampumisesta julkaistiin videoita Telegramissa.

USA:n asevoimien poliittis-sotilaallisten asioiden asiantuntija, upseeri Fred Hoffman toteaa Harkovan iskujen olevan jälleen yksi osoitus siitä, ettei Venäjän puhe ”venäjänkielisten suojelusta” pidä paikkaansa. Venäjän rajan lähellä sijaitsevassa Harkovassa asuu runsaasti venäjänkielisiä ukrainalaisia.

– Näin Vladimir Putin ”suojelee venäjänkielisiä” Venäjän lähialueilla: Ampumalla heitä ohjuksilla.

This is how Putin “protects Russian speakers” in Russia’s near abroad: By firing missiles at them. https://t.co/wdPxnmBVeS

— Fred Hoffman, D.Sc. 🇺🇸 (@InfoAgeStrategy) June 5, 2023