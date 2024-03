Venäjä suljettiin ulos läntisistä sääsatelliiteista

Venäjän hydrometeorologian ja ympäristönseurannan palvelu Roshydromet on jo lähes kokonaan suljettu pois läntisistä sääsatelliiteista, kertoi palvelun päällikkö Igor Shumakov mediatilaisuudessa helmikuun lopussa.

Hänen mukaansa venäläiset meteorologit ovat ”viime aikoihin asti saaneet melko huomattavan määrän operatiivista informaatiota” 30 jäsenmaan ylläpitämältä EUMETSAT:ilta, jolla on 14 sääsatelliittia geostationaarisilla ja polaariradoilla.

EUMETSAT jäädytti Venäjän jäsenyyden pian hyökkäyssodan alkamisen jälkeen vuonna 2022, mutta yksittäiset jäsenmaat, mukaan lukien Britannia ja Yhdysvallat, on jatkanut datan jakamista venäläisasiantuntijoille. Data on ollut välttämätöntä sääennustetoiminnalle, mutta viime aikoina tietovirta länsisatelliiteista on tyrehtynyt, valitti Shumakov.

Hän kuitenkin väitti Venäjä pystyvän täysin korvaamaan läntisten satelliittien datan kuluvan vuoden loppuun mennessä omilla, uusilla kiertoradalle laukaistavilla satelliiteilla. Hän viittasi juuri avaruuteen laukaistuihin kolmeen (numerot 2–4) Meteor-M-satelliittiin, joiden hän ilmoitti sisältävän laitteistoa, joka mahdollistaa merien ja valtamerien seurannan pilvien läpi.

Venäjällä on ongelmia satelliittien tuottamisessa. Bloombergin laskelmien mukaan Venäjän 174 satelliitin tämänhetkinen kokonaismäärä on vähäpätöinen verrattuna Yhdysvaltojen 4 529 satelliittiin. Jopa Kiinalla on yli kolminkertainen määrä satelliitteja (590) Venäjään verrattuna.

Venäjä ei pysty saavuttamaan kilpailijoitaan ainakaan lähivuosina, koska kotimainen satelliittituotantomalli ei ole kilpailukykyinen, valitti Venäjän avaruusjärjestö Roscosmosin johtaja Juri Borisov viime lokakuussa.

Hänen mukaansa Yhdysvaltojen tuotantokapasiteetti pystyy tuottamaan noin 3 000 satelliittia vuodessa. Kiina on käynnistänyt kuusi tuotantolaitosta, jotka pystyvät tuottamaan 1 200–1 500 satelliittia vuodessa. Venäjän tuotantovauhti on 40 satelliittia vuodessa.