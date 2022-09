Venäjä siirtää sukellusveneitään pois Krimiltä

Britannian tiedustelupalvelun mukaan Venäjän Mustanmeren laivasto on lähes varmasti siirtänyt Kilo-luokan sukellusveneensä väliaikaisesti miehitetyn Krimin Sevastopolin satamasta Novorossiiskiin Etelä-Venäjälle.

Britannian puolustusministeriö kertoi tämän viimeisimmässä julkaistussa tiedustelupäivityksessään.

– Tämä johtuu erittäin todennäköisestä paikallisen turvallisuusuhan tason äskettäisestä muutoksesta Ukrainan lisääntyneen pitkän kantaman iskukyvyn vuoksi. Viimeisen kahden kuukauden aikana laivaston päämajaan (Sevastopolissa) ja sen päälentokenttään (Sakyssa) on hyökätty, raportissa sanotaan.

Puolustusministeriö toteaa olevan huomattava, että Mustanmeren laivaston Krimin tukikohdan takaaminen oli yksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin motiiveista niemimaan anastamiseen vuonna 2014.

– Venäjän jatkuva aggressio Ukrainaa vastaan on nyt suoraan heikentänyt tukikohdan turvallisuutta, raportissa sanotaan.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 September 2022

