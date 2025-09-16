Venäjä sekaantui Romanian vaaleihin, ehdokasta uhkaa 25 vuoden vankeus

Viime vuonna mitätöidyt Romanian presidentinvaalit voittanut äärioikeistolainen ehdokas on saanut syytteet vallankaappausyrityksestä, kertovat kansainväliset mediat.
Romanian yleinen syyttäjä vahvisti tiedotustilaisuudessa, että Călin Georgescua ja 21 muuta henkilöä epäillään demokraattisen järjestyksen horjuttamisesta.
Romanian perustuslakituomioistuin mitätöi Georgescun yllättävän voiton viime vuonna. Taustalla oli Venäjän väitetty sekaantuminen vaaleihin.
Jos Georgescu todetaan syylliseksi, häntä uhkaa jopa 25 vuoden vankeustuomio.
Georgescua on syytetty hallituksen kaatamisen suunnittelusta Horaţiu Potran johtaman puolisotilaallisen ryhmän avulla. Potra pidätettiin lyhyesti viime vuonna mutta on sittemmin paennut maasta.
Georgescu tapasi Potran hevostilalla Bukarestin laitamilla suunnitellakseen väkivallan käyttöä Georgescua tukevassa mielenosoituksessa, joka oli tarkoitus järjestää pääkaupungissa muutamaa päivää myöhemmin ”demokraattisen järjestyksen kaatamiseksi”, syytteessä todetaan.
Potra pidätettiin viime vuoden lopulla matkalla Romanian pääkaupunkiin aseistettujen miesten saattueen johdossa. Hän on sittemmin paennut maasta ja hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.
Yleisen syyttäjän mukaan hän on nyt yhteydessä ”Venäjän viranomaisiin saadakseen turvapaikan” maassa. Potraa syytetään myös salaliitosta Georgescu-tapauksessa.
Yleisen syyttäjän Alex Florentan mukaan Georgescu on ”varmasti” hyötynyt Venäjän vaikuttamiskampanjasta ennen viime vuoden presidentinvaaleja.
Syyttäjät tunnistivat neljä yritystä, joilla oli ”todistetut yhteydet Venäjän federaatioon” ja jotka levittivät disinformaatiota ja tekoälyn tuottamaa sisältöä Romaniassa, Florența sanoi lehdistötilaisuudessa.
Georgescu on kiistänyt kaikki yhteydet Venäjään.