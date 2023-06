Venäjä saa suuria määriä iranilaisia droneja Kaspianmeren kautta

Britannian puolustusministeriön mukaan viime kuukausina Venäjä on erittäin todennäköisesti työskennellyt varmistaakseen pitkällä aikavälillä miehittämättömiä ilma-aluksien saannin.

– Venäjä on todennäköisesti siirtynyt pienten iranilaisten toimitusten vastaanottamisesta lentoteitse suurempiin laivalähetyksiin Iranista Kaspianmeren kautta, arvioi brittitiedustelu.

Tämä ”kansainvälinen pohjois-etelä-kulkuväylä” on saanut paljon enemmän merkitystä Venäjän viime vuoden helmikuisen hyökkäyksen jälkeen.

– Se mahdollistaa Venäjän pääsyn Aasian markkinoille – mukaan lukien asekuljetukset – tavoilla, joilla se toivoo olevansa vähemmän haavoittuva kansainvälisille pakotteille.

Venäjä pyrkii myös aloittamaan kotimaisen dronetuotannon lähes varmasti Iranin avustuksella.

– Venäjä sijoittaa erittäin todennäköisesti miehittämättömiin ilma-aluksiin, koska se tarjoaa Venäjälle suhteellisen halvan pitkän kantaman iskukyvyn aikana, jolloin se on jo käyttänyt suuren osan risteilyohjusvarastoistaan.

