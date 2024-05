Venäjä pommittaa omia: Jo 53 tapausta parissa kuukaudessa

Venäläiset sotilaslentokoneet ovat laukaisseet 53 FAB-liitopommia Venäjän federaation ja Ukrainan miehitetyille alueille viimeisten kolmen kuukauden aikana, kertoo The Moscow Times viitaten itsenäiseen venäläismedia Astraan.

Kaikki pudonneet pommit eivät räjähtäneet.

Viimeinen tällainen tapaus tapahtui 20. toukokuuta, kun Venäjän ilmavoimien lentokoneet laukaisivat kolme liitopommia Krutoy Login ja Shebekinon kyliin Ukrainan rajan lähellä sijaitsevan Belgorodin alueella.

Itsenäisen Insider-median laskelmien mukaan vuoden 2024 aikana Venäjän Belgorodin alueella on sattunut 39 tapausta, joissa venäläiskoneet laukaisivat vahingossa liitopommeja tai ohjuksia – 38 FAB-liitopommin eri muunnelmaa ja yksi Kh-59-ohjus.

