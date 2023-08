Venäjä ottanut varastoistaan tuhatmäärin neuvostoaikaisia sotilasajoneuvoja

Vagžanovon sotilasvarustevarasto – joka sijaitsee Burjatian pääkaupungin Ulan-Uden tasavallan ulkopuolella Itä-Siperiassa – on vain yksi lähes kahdestakymmenestä sellaisesta paikasta, jotka The Moscow Times on tunnistanut avoimen lähdekoodin tietojen perusteella. Alue kattaa yli kymmenen neliökilometriä.

Satelliittikuvat, jotka on päivätty viisi kuukautta ennen Venäjän helmikuun 2022 hyökkäystä Ukrainaan osoittavat, että noin 3 840 Neuvostoliiton aikaista panssarivaunua ja panssarotua ajoneuvoa oli varastoitu Vagžanovossa.

Vähän yli vuotta myöhemmin marraskuussa 2022 noin 2 600 sotilasajoneuvoa oli enää paikalla, mikä on hieman yli 40 prosenttia vähemmän ennen sotaa havaitusta kokonaismäärästä.

Suurin osa Vagžanovossa havaitusta panssaroiduista kalustosta säilytettiin ulkona. Alueella on kuitenkin kymmenen hallia, joihin mahtuu jopa 400 panssaroitua ajoneuvoa.

Samaan aikaan noin puolella laitoksen panssarivaunuista puuttui torneja, mikä viittaa siihen, että viimeisen vuoden aikana poistetut vaunut on saatettu lähettää kunnostettaviksi uusilla osilla ja laitteilla, koska Moskova on yhä useammin turvautunut vanhentuneiden panssarivaunujen lähettämiseen taistelukentälle korvatakseen sen huikeat kalustomenetykset.

Hollantilaisen OSINT-projektin mukaan Venäjä oli menettänyt 31. toukokuuta mennessä yli 2 000 panssarivaunua alkuperäisestä 3 000 vaunun taistelukelpoisesta reservistään.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu vaati heinäkuussa lisää panssarivaunujen valmistamista ”Venäjän joukkojen tarpeisiin” Ukrainassa Kiovan aloitettua vastahyökkäyksen länsimaisilla aseilla.