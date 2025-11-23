”Venäjä on maa, joka ei kunnioita sopimuksia”

Puolan presidentti Karol Nawrocki ja pääministeri Donald Tusk ovat useiden muiden eurooppalaisten johtajien tavoin suhtautuneet varauksellisesti Yhdysvaltojen ja Venäjän salassa valmistelemaan rauhansuunnitelmaan, jonka tarkoituksena olisi lopettaa sota Ukrainassa.

Suunnitelman 28 kohdasta yksi koskee nimenomaan Puolaa.

Tiedotusvälineille vuotanut suunnitelma, jonka sisältöä ei ole edelleenkään virallisesti julkistettu, pakottaisi Ukrainan luovuttamaan alueitaan Venäjälle, supistamaan asevoimiaan ja pidättäytymään Naton jäsenyydestä. Vastineeksi näistä myönnytyksistä maa saisi jonkinasteiset turvatakuut Yhdysvalloilta ja muilta länsimailta, säilyttäisi mahdollisuuden tavoitella EU-jäsenyyttä ja saisi taloudellista tukea jälleenrakennukseen.

Alueellinen sotilasmahti Puola on ollut yksi Ukrainan vahvimmista tukijoista ja Vladimir Putinin hallinnon ankarimmista arvostelijoista Venäjän vuonna 2022 aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan alusta alkaen.

Perjantaina Puolan johtajat reagoivat kielteisesti tietoihin viimeisimmästä rauhansuunnitelmasta, poliittisesti sitoutumaton englanninkielinen Notes from Poland -uutissivusto kertoo.

Puolaa koskevat päätökset tehdään Puolassa, painotti pääministeri Tusk viitaten ilmeisesti suunnitelman hämmennystä herättäneeseen mainintaan ”eurooppalaisten hävittäjien” sijoittamisesta maahan. Mitään, mikä koskee Puolaa, ei voida sopia puolalaisten ohi, hän korosti.

Tusk myös toisti Puolan pitkäaikaisen kannan, jonka mukaan Ukrainan on oltava mukana kaikissa neuvotteluissa rauhasta sen sijaan, että maan olisi mukauduttava Yhdysvaltojen ja Venäjän sanelemiin ehtoihin.

Tusk ja hänen keskustaoikeistolainen hallituskoalitionsa ovat toistuvasti kritisoineet Trumpia, kun taas oikeistolainen presidentti Nawrocki on pitänyt tiiviisti yhteyttä amerikkalaiseen virkaveljeensä ja vieraillut Valkoisessa talossa jo kahteen otteeseen tänä vuonna. Perjantaina kuitenkin myös Nawrocki reagoi skeptisesti tietoihin rauhansuunnitelmasta ja kehotti ottamaan huomioon, että ”Venäjä on maa, joka ei kunnioita sopimuksia”.

– Ukraina on joutunut Putinin rikollisen aggression uhriksi, ja ukrainalaisilla on oltava – Yhdysvaltojen ja EU-maiden tuella – ratkaiseva sana rauhanneuvotteluissa. Rauhan hinta ei voi missään tapauksessa se, että hyökkääjäosapuoli saavuttaa strategiset tavoitteensa, Nawrocki totesi. Pääministeri Tusk on vastikään todennut, että Ukraina kykenee jatkamaan puolustustaisteluaan kahden tai kolmen vuoden ajan, mutta uhkana on, että Venäjä saattaa jatkaa sotaansa vielä jopa vuosikymmenen.

Vaikka Nawrocki ja Tusk näyttäytyvät kotimaan politiikassa usein toistensa vastustajina, suhtautumisessa Venäjään ja Ukrainaan he vaikuttavat löytäneen yhä selvemmin yhteisen sävelen.