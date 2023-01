”Venäjä on kompastumassa vilpin ja vääristelyn vyyhtiin”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vertasi viimeviikkoisessa lausunnossaan lännen Ukrainalle antamaa tukea natsien juutalaisiin kohdistamaan kansanmurhaan. Lavrov myös väitti, että Yhdysvaltojen johtama läntinen koalitio pyrkii Napoleonin ja Adolf Hitlerin tavoin tuhoamaan Venäjän.

Lavrovin esittämä holokaustivertaus tuomittiin tuoreeltaan lukuisilta eri tahoilta. EU:n korkea edustaja Josep Borrell luonnehti tämän kommentteja täysin sopimattomiksi ja epäkunnioittaviksi ja sanoi niiden häpäisseen holokaustin aikana surmattujen kuuden miljoonan juutalaisen ja muiden uhrien muistoa. Vastaavia puheenvuoroja kuultiin myös muun muassa Lontoosta, Pariisista ja Washingtonista.

Kyseessä ei ollut Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtavan Peter Dickinsonin mukaan suinkaan ensimmäinen kerta, kun Lavrov harjoittaa antisemitististä historian vääristelyä. Esimerkiksi keväällä 2022 Venäjän ulkoministeri väitti, että Hitler oli juutalainen, kuten myös Kremlin natsiksi väittämä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

– Venäjän pyrkimyksessä esittää ukrainalaiset natseina ei ole mitään uutta, ja ne voidaan jäljittää Neuvostoliiton sota-aikaiseen propagandaan, Dickinson sanoo tuoreessa artikkelissaan.

Ukrainalaiset halutaan hänen mukaansa leimata epäinhimillisiksi, jotta Vladimir Putin pystyisi oikeuttamaan itsenäisen Ukrainan tuhoamisen. Myös muut Venäjän imperialististen pyrkimysten vastustajat määritellään yhä useammin fasisteiksi.

Missä ”natsit” luuraavat?

Vaikka Kremlin propagandakoneisto rummuttaa päivittäin väitteitä Ukrainan natsismista, Venäjän ulkopuolella ymmärretään Dickinsonin mukaan yleisesti, että kun venäjänkielinen ja juutalainen Volodymyr Zelenskyi on valittu demokraattisilla vaaleilla Ukrainan presidentiksi, maa on todellisuudessa kaikkea muuta kuin natsivaltio.

– Myös se, että Ukrainan äärioikeistopuolueet ovat jatkuvasti epäonnistuneet ylittämään kahden prosentin äänikynnyksen valtakunnallisissa vaaleissa, saattaa Moskovan koko natsi-Ukraina-narratiivin naurunalaiseksi, Dickinson sanoo.

Kun Putinin käynnistämä hyökkäyssota on jatkunut yksitoista kuukautta, Venäjä ei ole hänen mukaansa edelleenkään onnistunut osoittamaan yhtään ukrainalaista natsia, joita se väittää taistelevansa, eikä määrittelemään, mitä ”sotilaallisen erikoisoperaation” tavoitteeksi määritelty ”denatsifikaatio” käytännössä tarkoittaa.

– Lavrovin irvokkaita väitteitä Venäjää vastaan punotuista juonista vaivaa samankaltainen ongelma. Vaikka venäläiset on vuosikymmenten saatossa ehdollistettu pitämään maataan järjettömän läntisen russofobian viattomana uhrina, muualla maailmassa vahvistuu näkemys, jonka mukaan kansainvälinen yhteisö on itse asiassa reagoinut aivan liian hitaasti Putinin Venäjän muodostamaan kasvavaan uhkaan, Dickinson toteaa.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan on perustunut ennennäkemättömän vilpin ja vääristelyn vyyhdin varaan. Kun valheet menettävät tehoaan eikä Putinin kansanmurhaan tähtäävän hankkeen todellista olemusta enää voi sivuuttaa, on syntymässä yhteisymmärrys siitä, että Ukrainan sota loppuu vasta, kun Venäjä on ratkaisevasti lyöty.