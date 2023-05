”Venäjä on jatkossakin uhka Euroopalle”

George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden ja turvallisuuspolitiikan laitoksen dekaani, aiemmin Yhdysvaltain merisotakoulun professorina toiminut, tohtori Andrew A. Michta kirjoittaa, että Nato-mailla on edessään haastava vuosikymmen.

– Huolimatta siitä, mikä lopulta on ratkaisu Ukrainassa, lännen tulee pyrkiä saavuttamaan sotilaallinen ja poliittinen strategia Venäjän aggression pysäyttämiseksi.

Hän huomauttaa, ettei Venäjällä ole tapahtumassa mitään dramaattista muutosta, eikä se ole myöskään todennäköistä.

– Venäjä tulee näillä näkymin muodostamaan uhan Euroopan turvallisuudelle ja vakaudelle myös tulevaisuudessa. Näin ollen länsimaiden ratkaisu on keskeinen mitä tulee varustautumiseen, pelotevaikutukseen ja – mahdollisesti tarvittaessa – puolustautumista eteenpäin.

Eteenpäin puolustustautuminen (forward defense) oli Naton kylmän sodan aikainen puolustusstrategia, jonka mukaan Varsovan liiton hyökkäys tuli pysäyttää heti Saksojen rajalle eikä päästää vihollista etenemään Länsi-Saksaan. Nykyaikaan sovellettuna tämä tarkoittaisi pyrkimystä pysäyttää Venäjä heti Naton itärajalla.

Michta korostaa, että Naton tulee lopullisesti siirtyä ””taistelualueen ulkopuolelta taistelemisesta” sodankäyntiin lähes tasavertaista vihollista vastaan.

– Tämä tarkoittaa keskittymistä yhteiseen aluepuolustukseen. Meidän tulee toteuttaa DDA-periaate [Naton puolustus ja pelote] kokonaisuudessaan ja keskittää suurin osa meidän todellisista investoinneistamme ase- ja ammusvarantojen jälleenrakentamiseen.

Michta painottaa Naton eurooppalaisten jäsenmaiden jälleenvarustaumisen merkitystä.

– Liittouman tulee loputtomien puolustusmenojen suhdetta bruttokansantuotteeseen koskevien väittelyiden sijaan keskittyä tarjoamaan tiettyjä, todellisia ja koulutettuja sotilaallisia voimavaroja, joita tulee olla uusien suunnitelmien mukaan.

Michtan mukaan tulee lisäksi ymmärtää ”kuinka kukistaa putinismi poliittisena ja taloudellisena järjestelmänä, joka perustuu korruptioon ja väkivaltaan hallitsemisen keinona”.

– Aivan kuten neuvostokommunismi, putinismi tulee eristää, mikä tarkoittaa, ettei Venäjän tule päästä käsiksi läntiseen rahoitukseen ja teknologiaan.

Vastuu tästä on läntisillä hallituksella, pankeilla ja yrityksillä, painottaa Michta.

– Putin on valmistellut asevoimiaan sotaan, koska hän on hyötynyt rahalla ja korruptiolla saamasta vaikutusvallastaan länsimaissa. Hän on onnistunut saamaan vaikutusvaltaa läntisten yhteiskuntien jokaisella tasolla.

Michta korostaa, että Venäjä tulee sulkea lännen ulkopuolelle.

– Jotta Eurooppa olisi turvassa, tulee meidän laatia koordinoitu suunnitelma, joka yhdistää (1) koko Naton kattavan jälleenvarustautumisen ja (2) kaikkien jäljellä olevien kytkösten katkaisemisen Venäjään. Yksinkertaisesti sanoen – ei oikaisuja.