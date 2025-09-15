”Kreml on häviämässä – tappiot jo toisen maailmansodan mittaluokkaa”

– Jos hän (Vladimir Putin) olisi voittamassa, hän olisi Kiovassa, Dnipron länsipuolella, Odessassa ja hän olisi vaihtanut hallituksen, toteaa kenraaliluutnantti evp, Yhdysvaltojen erikoislähettiläs Ukrainassa ja Venäjällä Keith Kellogg viestipalvelu X:ssä jaetussa ketjussa.

– Venäjä on häviämässä. Tappiot ovat toisen maailmansodan mittakaavassa – yli miljoona kuollutta ja haavoittunutta. Eturivin yksiköt ovat poissa. Panssarivaunuja vedetään (rintamalle) museoista, hän jatkoi.

– Trump kysyi minulta Valkoisessa talossa, onko Venäjä voittamassa. Sanoin ei. Käskin hänen kysyä asiaa (puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja) Dan Keanelta. Hänkin sanoi ei.

Kellogg kehotti käyttämään taloudellista voimaa.

– Takavarikoikaa oligarkkien rahat. Toteuttakaa pakotteet tiukasti. Sulkekaa varjolaivasto Itämereltä. Blokkaa Itämeri ja leikkaat 70 prosenttia heidän liikenteestään, hän luetteli.

Hänen mukaansa Donald Trumpin ja Putinin tapaamisella Alaskalla oli kuitenkin merkitystä.

– Henkilökohtainen diplomatia avaa ovia. Trump istutti Putinin alas ja puhui. Saatat vihata sitä, mutta se raotti oven, joka oli suljettu.

Kellogg myös varoitti, ettei pidä antaa Trumpin ajatella, että häntä käytetään hyväksi.

– Hän on turhautunut.

Erikoislähettiläs kehotti olemaan pelkäämättä Venäjän armeijaa.

– Tämä ei ole Neuvostoliitto. Jos Putin kalistelee ydinaseilla, muistuttakaa häntä, että Yhdysvalloilla, Britannialla ja Ranskallakin on ydinaseita. Potkisimme heitä p***seelle.

Kellogin mukaan Kiina on avainasemassa.

– Jos Peking lopettaa tukensa, sota päättyy huomenna. Venäjä jopa toi 10 000 pohjoiskorealaista sotilasta taistelemaan Kurskiin – (tämä on) todiste miehistöongelmasta.

