Venäjä menetti arvokkaan pommikoneen – satelliittikuvissa jäljellä palanut läntti

Satelliittikuvat vahvistavat venäläisen Tu-22M3-pommikoneen todella tuhoutuneen Soltsyn lentotukikohtaan Novgorodin alueelle kohdistuneessa iskussa.

International Institute for Strategic Studies -ajatushautomon asiantuntija Joseph Dempsey on jakanut X-somepalvelussa (entinen Twitter) alla näkyvät Planet Labsin satelliittikuvat elokuun 16. ja 21. päivältä. Ensimmäisessä kuvassa näkyy useita tukikohtaan sijoitettuja pommikoneita. Seuraavassa yhden koneen kohdalla on jäljellä vain musta läntti kiitoradassa ja muut koneet ovat kadonneet. Kuvat tukevat tietoja, joiden mukaan Venäjä olisi joutunut siirtämään muut koneet pois tukikohdasta hyökkäyksen jälkeen.

Venäjän puolustusministeriö ei ole myöntänyt koneen tuhoutumista. Ministeriö on tiedottanut yhden koneen ”vahingoittuneen” Ukrainan lennokki-iskussa. Venäjän sosiaalisessa mediassa on kuitenkin levinnyt vahvistamaton kuva, jossa näkyy ilmiliekeissä oleva Tu-22M3-pommittaja sekä kuvia tukikohdasta nousevasta savupatsaasta. Iskun yksityiskohdista ei ole tarkempaa tietoa. Mikäli kyse oli Ukrainan alueelta laukaistusta operaatiosta, on kyse kuitenkin varsin merkittävästä saavutuksesta. Tukikohdasta on Ukrainan rajalle yli 650 kilometriä.

Soltsyn tukikohtaan sijoitettuja Tu-22M3-pommittajia on tiettävästi käytetty Ukrainaan kohdistuneissa ohjusiskuissa.

Satellite imagery from Soltsy-2 air base, Russia 🇷🇺 consistent with circulated images indicating loss of Tu-22M3 Backfire-C bomber Also appears the remaining Tu-22M3 have been redeployed following the apparent attack Source: @planet https://t.co/i33PnY88wX pic.twitter.com/U66apY1sHt — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 21, 2023