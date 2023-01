Venäjä linnoittautuu puolustajan vastahyökkäyksen pelossa

Venäjä pelkää Ukrainan tekevän suuren vastahyökkäyksen lähiaikoina. Tunkeutuja onkin linnoittautumassa Britannian puolustusministeriön mukaan asemiin niin eteläisellä kuin pohjoisellakin rintamalla.

Viimeisten viikkojen aikana venäläiset joukot ovat vahvistaneet puolustustaan Zaporižžjan alueen keskiosissa. Venäjän johtoporras todennäköisesti aavistaa, että Ukraina tekisi lähiaikoina vastahyökkäyksen joko Zaporižžjan alueella tai pohjoisemmassa Luhanskin alueella. Venäjällä on yhä paljon joukkoja erityisesti Zaporižžjassa.

Venäläisten uhkakuva on kahtiajakoinen: häviö Zaporižžjassa tarkoittaisi maayhteyden selvää heikentymistä Venäjän Rostovin alueen ja Krimin välillä. Toisaalta Ukrainan menestys Luhanskissa heikentäisi entisestään Venäjän ”erikoisoperaation” alkuperäistä tavoitetta, eli Donbasin alueen ”vapauttamista.”

On selvää, että molempien alueiden pitäminen puolusvalmiudessa suurta ukrainalaista vastahyökköystä varten on vaikeaa tehtävä. Britannian puolustusministeri uskoo Venäjän johtoportaan kamppailevan tämän pulman kanssa paraikaa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/zi1mWKdK2I

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NMM0CLOsyE

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 8, 2023