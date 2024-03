Venäjä kertoo tulittaneensa lennokkeja Suomenlahdella

Venäjän puolustusministeriö kertoo ilmatorjunnan tulittaneen lauantaina kohteita Suomenlahdella. TASS:n mukaan alas ammuttiin ukrainalainen lennokki. Mediassa on kerrottu Pietarin alueella kuulluista räjähdyksistä.

Sosiaalisessa mediassa on myös kiertänyt tapaukseen liitetty video (alla), jolla saattaa näkyä eräs taivaalla olleista kohteista.

Leningradin alueen kuvernööri Aleksander Drozdenko sanoi aikaisemmin ilmapuolustuksen tulittaneen useita lennokkeja Lomosovin piiriin alueella. Siellä sijaitsee muun muassa Pietarin Bronkan satama.

Ukraina on iskenyt viime aikoina Venäjän öljyteollisuuden keskeisiin kohteisiin Suomenkin lähellä. Lennokkeja on jo aiemmin väitetty pudonneen Suomenlahteen. Jotkut iskut ovat osuneet vain kymmenien kilometrien päähän Suomen rajasta.

