Venäjä sanoo ampuneensa alas ohjuksia lähellä Krimin siltaa

Ukraina on ampunut useita ohjuksia kohti Krimin siltaa, raportoi muun muassa CNN.

Venäjän viranomaiset ilmoittivat ampuneensa lauantaina kaksi ukrainalaista ohjusta alas sillan yläpuolella.

– Ilmapuolustusjoukot ampuivat alas kaksi vihollisen ohjusta Kertšin salmen lähellä. Krimin silta ei ole vaurioitunut, miehitetyn Krimin Venäjän nimittämä pääministeri Sergei Aksjonov sanoi aiemmin.

Myöhemmin viranomaiset kertoivat myös uudesta ohjuksesta, joka ammuttiin alas.

– Uusi vihollisen ohjus ammuttiin alas Kertšin salmen yllä. Kiitos ilmapuolustusjoukoillemme korkeasta ammattitaidosta ja valppaudesta, Aksjonov kirjoitti myöhemmin lauantaina Telegramissa.

Sosiaalisessa mediassa leviää valokuvia ja videoita, joissa näkyy valkoista savua useissa kohdissa sillalla. Videoiden aitoutta ei ole varmistettu. Tietojen mukaan liikenne sillalla on kuitenkin keskeytetty.

Krimin silta yhdistää Krimin niemimaan Venäjän mantereeseen ja sillä paitsi suuri logistinen myös symbolinen merkitys Venäjälle. Silta rakennettiin Krimille Venäjän miehityksen jälkeen.

Sillalle on isketty aiemminkin sodan aikana. Lokakuussa silta kärsi tuhoja, kun polttoainesäiliöauto räjähti ja vaurioitti sillan rakenteita. Sillalle tehtiin myös kaksi iskua heinäkuussa, josta Ukrainan turvallisuusviranomaiset kertoivat olevansa vastuussa.

BREAKING:

A total of 8 explosions have been reported at the Crimean Bridge! pic.twitter.com/qOhbhCIZao

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 12, 2023