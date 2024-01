Venäjä käytti ohjuksia 620 miljoonalla dollarilla – Pekka Toveri: Kun varasto on loppu…

Venäjältä paloi tammikuun 2. päivän massiivisessa ohjushyökkäyksessä rahaa noin 620 miljoonan dollarin arvosta, laskee talouslehti Forbes. Lennokkeja ja ohjuksia käytettiin iskussa ensiarvioiden mukaan 99 erilaista.

Ensimmäisessä aallossa hyökkääjä iski Shaded-räjähdelennokeilla, joista kaikki 35 ammuttiin alas. Tämän jälkeen TU-95MS-pommikoneista ammuttiin ainakin 70 Kh-101 / Kh-555 / Kh-55 -risteilyohjusta. Näistä torjuttiin Ukrainan asevoimien mukaan 59 kappaletta.

Mig-koneista laukaistiin kymmenen K-47M2 Kinzhal ballistista ohjusta, joista kaikki ammuttiin alas.

Mereltä ammuttiin Kalibr-risteilyohjuksia kolme kappaletta, joista estettiin jokaisen osuminen maaliin, ja pohjoisesta 12 Iskander-M/S-300/S-400-ohjusta. Lisäksi käytettiin neljä tutkaan ohjautuvaa Kh-31P-ohjusta. Iskander on vaikeasti torjuttava ja näitä Ukraina ei ampunut alas, eikä myöskään Kh-31P-ohjuksia.

Forbesin mukaan kalleimmat Venäjän käyttämät ohjukset olivat Kinzhal 15 miljoonaa dollaria kappale, Kh-101 13 miljoonaa dollaria, Kalibr 6,5 miljoonaa dollaria, Kh-555 neljä miljoonaa dollaria ja Iskander kolme miljoonaa dollaria kappale.

Hyökkäyksen pääkohde oli Kiova, jossa syttyi useita tulipaloja ja rakennuksiin tuli vaurioita myös alas ammuttujen ohjusten jäänteistä. Harkovassa ja Kiovassa menehtyi yhteensä neljä ihmistä ja lähes sata loukkaantui.

Aiempi suuri isku 29. joulukuuta puolestaan tuli maksamaan Venäjälle ainakin 700-750 miljoonaa dollaria.

Joulukuun lopun iskussa Kh-101-ohjuksen alas ampunut sotilas kutsumanimeltä Adik kuvailee Ukrinformille, että mikäli ”kaikki mikä lentää Ukrainaa kohti”, olisi saatu ammuttua alas, hän olisi 100-prosenttisen tyytyväinen. Hänen mukaansa Ukrainalla on kyky ampua alas sekä Venäjän uusia että vanhoja ohjuksia.

– Ongelmana on väen sekä aseiden vähyys. Mitä enemmän meillä on ihmisiä, sitä enemmän saamme tavaraa pellolle, Adik sanoo.

Sotaa seuraava uutissivusto Ukraine Front Lines arvioi, että hyökkäysten intensiteettiin vaikuttaa kaksi seikkaa: Venäjän ohjusreservi sekä Tu-95-koneiden moottoreiden huoltovälit.

Sivuston mukaan tammikuusta voi ennakoida kiireistä, jolloin hyökkääjä tekee noin 5-7 iskua noin sadan ohjuksen voimalla. Sen jälkeen on odotettavissa selkeä väheneminen, joka voi kestää enimmillään kuusi kuukautta.

Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön, kansanedustaja Pekka Toverin (kok.) arvio on, että Venäjä kykenee tekemään vielä kymmenkunta nähtyjen kaltaista suurta iskua talven aikana.

– Sen jälkeen ohjusvarastot ovat tyhjät ja on pidettävä useiden kuukausien tauko.

Ukraina tuskin näihin kaatuu. Seurauksena taitaa pikemminkin olla lännen kasvava tuki Ukrainalle, hän sanoo.

Interception of russian cruise missile in the Kyiv region. Glory to the Defense Forces of Ukraine! pic.twitter.com/RogZLg6gWk

2 factors that influence the intensity of russian attacks:

1. missile reserves

2. overhaul intervals for Tu-95 bomber engines

Taking into account the intensity of 4…6 days/attack, we will have a busy January (5…7 attacks per month x 100 missiles), then a sharp decline for…

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) January 2, 2024