Venäjä käyttää Ukrainassa Elon Muskin Starlink-järjestelmää

Venäjän asevoimat käyttää etulinjassa Elon Muskin omistaman SpaceX-yhtiön Starlink -sateliitti-internetjärjestelmiä, kertoo The Kyiv Independent.

Ukraina on käyttänyt pitkään Starlink-järjestelmää, joka mahdollistaa nopean internet-yhteyden käytön syrjäisillä alueilla esimerkiksi droonien ohjaamiseen ja tiedustelutarkoituksiin. Kesäkuussa SpaceX voitti Yhdysvaltain puolustusministeriön tarjouskilpailun Starlink-järjestelmän toimittamisesta Ukrainalle.

Etulinjassa on kuitenkin tietojen mukaan havaittu, että myös venäläiset käyttävät Starlink-terminaaleja.

Terminaaleja huoltavan Oleg Kutkovin mukaan venäläisten Starlink-järjestelmän käyttö näkyy etulinjassa yhteyksien hidastumisena. Kun pienellä alueella käytetään useampia terminaaleja, johtaa se yhteyksien ylikuormittumiseen ja yhteysongelmiin.

Vaikka Starlink-terminaalien myynti Venäjälle on kielletty, Venäjän väitetään onnistuneen hankkimaan niitä kolmansien maiden kautta. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt myös kuvia venäläisten asemasta, jossa näkyy Starlink-terminaalin valkoinen antenni.

Tietojen mukaan Venäjä pystyy käyttämään Starlink-terminaaleja miehittämillään alueilla, sillä etulinjassa olisi mahdoton määritellä , kummalle osapuolelle terminaali kuuluu.

– Joko ne toimivat kaikille tai eivät kenellekään, Kutkov tiivistää.

SpaceX kiistää väitteet tiukasti.

– SpaceX ei harjoita minkäänlaista liiketoimintaa Venäjän hallitusten tai asevoimien kanssa. Starlink ei toimi Venäjällä, jonka vuoksi Starlinkin palveluita ei voi käyttää kyseisessä maassa, SpaceX vastaa.

Muskin väitetään aiemmin rajoittaneen Starlinkin toimintaa estääkseen Ukrainan iskuja venäläiskohteisiin. Viime syyskuussa Muskin väitetään määränneen SpaceX:ää sammuttamaan Starlink-yhteydet Krimillä, jotta Ukraina ei voisi iskeä Venäjän Mustanmeren laivastoon.

Starlink is not active in Russia, meaning service will not work in that country. SpaceX has never sold or marketed Starlink in Russia, nor has it shipped equipment to locations in Russia. If…

— Starlink (@Starlink) February 8, 2024