Ihmiset heiluttavat Venäjän lippuja osana Venäjän kansallislipun päivän juhlintatapahtumia Dvortsovaja-aukiolla Pietarissa 17. elokuuta 2025. AFP/LEHTIKUVA/OLGA MALTSEVA

Venäjä käynnisti propagandakampanjan – ”Venäjä ei ole viholliseni”

  • Julkaistu 22.08.2025 | 09:57
  • Päivitetty 22.08.2025 | 09:57
  • Venäjä
Kampanja on suunnattu Euroopan maihin.
Kampanjan iskulause on ”Venäjä ei ole viholliseni”. Tällä viestillä varustettuja tarroja on ilmestynyt Romaniaan, Ranskaan ja Italiaan, uutisoi Ukrinform.

Asiasta kertoi Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston alainen disinformaation torjuntakeskus.

– Venäjä on käynnistänyt propagandakampanjan ”Venäjä ei ole viholliseni”, joka on saavuttanut Romanian. Tällä viestillä varustettuja tarroja ilmestyy kaupunkeihin osana Kremlin hybridikampanjaa, jonka tavoitteena on luoda illuusio ”rauhanomaisesta kumppanuudesta”.

– Tällaisten vaikutuskeinojen avulla Venäjä pyrkii esittämään itsensä rauhantekijänä, vähättelemään omia rikoksiaan ja kylvämään eripuraa eurooppalaisten yhteiskuntien sisällä, disinformaation torjuntakeskuksen lausunnossa todetaan.

Vastaavia toimia on jo havaittu Ranskassa ja Italiassa erityisesti Venäjä-mielisten järjestöjen kautta.

Keskus lisäsi, että kampanjan tarkoituksena on heikentää kansalaisten luottamusta oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokraattisiin instituutioihin maissaan sekä kyseenalaistaa euroatlanttinen poliittinen lainja ja horjuttaa Ukrainan tukemista.

