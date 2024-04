Venäjä iski uudella aseella: Tämä tekee Kh-69-ohjuksesta vaarallisen

Venäjän asevoimat ovat ottaneet Ukrainan sodassa käyttöön uusia Kh-69-risteilyohjuksia. Asiasta kertoo Institute for the Study of War ISW:n tuore raportti.

Uuden ohjuksen käyttöönotto vahvistui tällä viikolla Venäjän suorittamassa voimalaiskussa. Torstaina 11. huhtikuuta Venäjän kerrotaan tuhonneen Kh-69-ohjusten avulla Trypilskan lämpövoimalan Kiovan alueella.

Kh-69-ohjusten kerrotaan olevan useasta syystä vaarallisia. Ukrainan ilmavoimien tiedottaja, majuri Ilja Jevlash kuvaa Kh-69-ohjuksia parannelluksi versioksi Kh-59-risteilyohjuksesta.

Venäjä on laukaissut Kh-69-ohjuksia 400 kilometrin etäisyydeltä kohteestaan, mikä ylittää monen Venäjällä aiemmin käytössä olleen ohjuksen kantaman.

Kh-69-ohjuksia voidaan laukaista tietojen mukaan hävittäjistä eikä pelkästään pommikoneista. Tämän johdosta ohjuksia voi laukoa matalammalta ja ilman ennakkovaroitusta.

Jevlashin mukaan Ukraina kehittää menetelmiä torjua ohjuksia, mutta arvioi, että Patriot-ilmapuolustusjärjestelmät voisivat siepata myös Kh-69-ohjuksia.

ISW:n mukaan on epäselvää, minkä kokoinen varasto Venäjällä tällä hetkellä on Kh-69-ohjuksia ja mikä sen tuotantokapasiteetti on. Tietojen mukaan Venäjä tuottaa ohjuksia itse, mutta tuotannon nopeus riippuu saatavilla olevista komponenteista.