Venäjä iski ohjuksella teatteriin Tšernihivissä

Venäjä iski lauantaiaamulla ballistisella ohjuksella Pohjois-Ukrainan Tšernihivin kaupungissa sijaitsevaan draama- ja musiikkiteatteriin, uutisoi Ukrainska Pravda.

Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenkon mukaan iskussa kuoli seitsemän ihmistä, mukaan lukien yksi 6-vuotias lapsi. Lisäksi iskussa loukkaantui 90 ihmistä, joista sairaalahoitoon vietiin ainakin 25 ihmistä. Yksi loukkaantuneista lapsista on kriittisessä tilassa, ja häntä ollaan viemässä ambulanssilla Kiovaan.

Sisäministeriön mukaan poliisit yrittivät auttaa toista vakavasti loukkaantutta lasta paikan päällä, mutta hän menehtyi vammoihinsa.

Uhrit olivat iskuhetkellä teatterin edessä sijaitsevalla aukiolla. Alueella oli tapahtumahetkellä runsaasti ihmisiä, sillä teatterin viereisessä kirkossa oli juuri ennen iskua päättynyt Kristuksen kirkastumisen päivän juhlallisuuksiin kuulunut hedelmien siunaaminen.

– [Uhrit] olivat siviilejä, jotka olivat joko kaupungin keskusaukiolla tai tulossa viereisen kirkon hedelmien siunaustilaisuudesta, Klymenko kertoo.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on aloittanut iskusta sotarikostutkinnan.

Parhaillaan Ruotsissa valtiovierailulla oleva presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsi iskun selväsanaisesti.

– Venäjä muutti tavallisen lauantain kärsimyksen ja menetysten päiväksi. Lukuisia ihmisiä on kuollut ja haavoittunut. Osaanottoni kaikille, jotka ovat menettäneet läheisiään, Zelenskyi kommentoi.

Vuonna 1959 valmistunut uusklassinen teatterirakennus vaurioitui iskussa pahasti. Rakennuksen katto syttyi tuleen, joskin palo saatiin sammutettua nopeasti.

EDIT: Päivitetty 17.42. Korjattu ohjusiskun tekijä Venäjäksi.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023