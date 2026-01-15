Venäjä heitti Britannian diplomaatin ulos: Ovella odotti kummallinen mielenosoitus

Venäjä karkottaa Ison-Britannian diplomaatin vakoilusyytöksen varjolla. Asiasta kertoi Venäjän ulkoministeriö, joka väitti sisäisen turvallisuuden palvelu FSB:n paljastaneen 45-vuotiaan lähetystösihteerin harjoittavan todellisuudessa vakoilua Britannian laskuun.

Asiansa ilmoittaakseen Venäjän ulkoministeriö kutsui Britannian asianhoitaja Danae Dholakian kuultavaksi ministeriöön torstaina aamusta. Kun Dholakia oli poistumassa lähetystöstä, hänet piiritti venäläinen media. Oven ympäristössä oli runsaasti siistiin riviin järjestäytyneitä nuoria mielenosoittajia. Silmämääräisesti kaikki mielenosoittajat olivat parikymppisiä, mikä voisi viitata esimerkiksi ryhmään opiskelijoita. Eturiviin asettuneet mielenosoittajat kantoivat identtisen kokoisia kylttejä, joissa oli kolmella värillä kirjoitettuja viestejä. Osassa kylteistä oli myös sama viesti: где скрипал (missä Skripal) ja huonoa englantia kuten London soods death.

Asiainhoitajan diplomaattisen koskemattomuuden rajojen rikkomista hipovan ruuhkapoistumisen tallensivat ainakin suurimmat kansalliset uutistoimistot Ria Novosti ja Tass. Lisäksi Venäjän ulkoministeriö jakeli Telegram-kanavallaan tilanteesta ammattimaisesti kuvattua videota. Myös FSB tiedotti asiasta itse.

Britannian ulkoministeriö ei tuoreeltaan kommentoinut tapausta.

Tavallisesti diplomaatin tai diplomaattien karkottaminen on vastavuoroista, mutta nyt ei ole julkisesti tiedossa että Britannia olisi viime viikkoina tai kuukausina purkanut kenenkään Britanniassa toimivan Venäjän lähetystön työntekijän akkreditointia. Aivan kaikkia tapauksia ei uutisoida, joten on mahdollista että niinkin on tapahtunut.

Uutisoinnista tiedetään kuitenkin, että aiemmin tammikuussa Britannia ja Ranska allekirjoittivat yhdessä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa aiesopimuksen omien joukkojensa lähettämisestä Ukrainaan turvamaan mahdollista rauhaa, jos sellainen saavutetaan. Venäjän ulkoministeriö kommentoi aiesopimusta viime viikolla uhaten iskeä Britannian ja Ranskan joukkoihin, jos niitä Ukrainaan tulisi. Tämän ajallisen yhteyden johdosta ei voi sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että yksittäisen brittidiplomaatin karkottaminen näyttävästi ”mielenosoittajien” läsnä ollessa olisi vastastoimi Ukrainalle myönnettyihin turvatakuisiin.