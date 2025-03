Moskova haluaisi palauttaa lentoyhteydet Yhdysvaltojen kanssa

Venäjä vaikuttaa olevan valmis niistämään neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa irti sen mikä on irrotettavissa, sanovat The New York Timesin lähteet. Tulitauolla ei oikeastaan edes ole niin kiire, mutta presidentti Donald Trumpin kärsivällisyys on venäläisillekin kysymysmerkki.

Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat parhaillaan edustajiensa välityksellä Saudi-Arabian Riadissa.

Tavoitteet neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa ovat tulitaukoa laajemmat, sanoo Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman ulkoasiankomitean varapuheenjohtaja Vjatšeslav Nikonov. Kehitteillä on ”kahdenvälinen agenda” joka ei liity Ukrainaan. Nikonovin arvion mukaan suhteet Yhdysvaltoihin ovat presidentti Vladimir Putinille tärkeämpi asia kuin Ukraina ja sen kohtalo.

Samoilla linjoilla on on Fjodor Voitolovski, Moskovan maailmantalouden ja kansainvälisten suhteiden instituutin johtaja ja kansainvälisen politiikan professori.

– Voimme löytää mallin joka mahdollistaa Yhdysvaltojen ja Venäjän, Naton ja Venäjän yhtäaikaisen säilymisen ilman että ne sekaantuvat toistensa intresseihin, Voitolovski sanoo The New York Timesille.

Tässä vedotaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin liikemiesajatteluun ja halutaan saada Trump ymmärtämään että Venäjä on tällä hetkellä aliarvostettu.

Aleksandr A. Dynkin on Venäjän ulkoministeriön neuvonantaja. Hän muistuttaa, että Trump pitää nopeista diileistä. Huolena onkin Trumpin kärsimättömyys. Dynkin arvioi, että siksi Putin yrittää pitää Trumpin mielenkiinnon yllä. Venäjä voisi esimerkiksi poistaa Yhdysvallat epäystävällisten maiden listaltaan.

Dynkinin mukaan Venäjä on erityisen kiinnostunut neuvottelemaan lentoliikenteestä. Talvella Venäjä otti haltuun venäläisille lentoyhtiöille ulkomailta liisatut länsimaiset lentokoneet, mutta niiden huolto ja varaosien saanti takkuavat pakotteiden vuoksi. Koneissa ilmenee teknisiä ongelmia joka ikinen päivä ja lentoturvallisuus heikkenee. Venäjä voisi poistaa yhdysvaltalaisilta lentoyhtiöiltä vuonna 2022 asettamansa kiellon lentää Siperian yli. Yhdysvallat puolestaan voisi Dynkinin mukaan hyväksyä lentokoneiden varaosien viennin Venäjälle ja palauttaa Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset suorat lentoyhteydet.

Se voisi olla nopea, taloudellinen diili.