Venäjä etsintäkuulutti kuusi Wagnerista paennutta

Venäjän sisäministeriö on etsintäkuuluttanut kuusi henkilöä, joiden väitetään paenneen palkkasoturiryhmä Wagnerin koulutusleiriltä. Asiasta kertoo Radio Free Europe/Radio Liberty.

Paon kerrotaan tapahtuneen Wagnerin koulutusleirillä miehitetyn Ukrainan alueella yli viikko sitten. Paenneiden joukossa on etsintäkuulutuksen mukaan kolme Uzkebistanin kansalaista, Kirgisian kansalainen, Valko-Venäjän kansalainen ja yksi Venäjän kansalainen.

Joidenkin viranomaisten raporttien mukaan paenneet miehet olisivat aseistettuja. Tietojen paikkansapitävyyttä ei ole saatu varmistettua riippumattomista lähteistä.

RFE/RL:n mukaan sisäministeriö on kieltänyt antamasta tarkempia lisätietoja paenneista henkilöistä. Tiettävästi koulutusleiri on sijainnut Itä-Ukrainassa Luhanskin alueella.

The fugitives reportedly include three Uzbek nationals, a Kyrgyz national, a Belarusian, and one Russian national who were said to have fled a Vagner training camp in the eastern Ukrainian Luhansk region.https://t.co/VdYwl9MTCm

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) January 2, 2023