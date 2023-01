Venäjä etenee ”massiivisella” hinnalla – Ukrainan reservit odottavat

RUSI-ajatuspajan vanhempi tutkija Justin Bronk varoittaa harhakuvasta, jonka mukaan mahdollinen tulitauko vähentäisi tarvetta tukea Ukrainaa pitkällä tähtäimellä.

– Jos päädymme jonkinlaiseen pattitilanteeseen (näin ei ole vielä tapahtunut), ja Ukraina pakotetaan tulitaukoon länsimaisen tuen rajallisuuden vuoksi, niin Venäjä tulee rakentamaan hyökkäyskykynsä uudelleen laajalla mittakaavalla. Näin ollen Ukraina tarvitsisi edelleen kiireellisesti länsimaisia aseita, Justin Bronk kirjoittaa Twitterissä.

Venäjä on asettanut teollisuuttaan yhä laajemmin sotatalouden tueksi ja valmistelee mahdollisesti uutta liikekannallepanoa. Tutkijan mukaan Ukrainalla on toistaiseksi etulyöntiasema, mutta Venäjän tuotanto ja koulutettujen sotilaiden määrä tulevat kasvamaan syksyyn mennessä.

Aikaikkuna ratkaiseville Ukrainan etenemisille on rajallinen, mutta Venäjän luoma uhkakuva on pitkäaikainen.

– On tärkeää ymmärtää, että Venäjän joukot etenevät tällä hetkellä hitaasti Donbasin alueella massiivisesta hinnasta huolimatta. Vaikutelma Ukrainan alivoimasta johtuu siitä, että he pitävät joukkojaan reservissä muodostaakseen liikkuvia yksiköitä, joiden on tarkoitus siirtyä taas hyökkäykseen kevään aikana, Bronk toteaa.

Hänen mukaansa Ukrainalle tulee antaa raskasta sotilaskalustoa mahdollisimman pian, koska maan asevoimilla on vielä mahdollisuus vapauttaa miehitetyt alueet. Myöhemmin aloite sodassa voi siirtyä vahvistuneelle Venäjälle.

– Jos Ukraina voittaa, se tarvitsee silti tukea pitkällä aikavälillä, mutta poliittiseen epävakauteen vajoava Venäjä joutuisi käyttämään aikaa varustautumiseen (todennäköisesti Kiinan tuella). Jos rajoitamme tukea nyt ja sota pitkittyy, niin Ukraina ja Nato joutuvat käyttämään paljon enemmän voimavaroja rohkaistuneiden venäläisjoukkojen torjumiseksi, Justin Bronk sanoo.

It is important to understand that currently Russian forces are slowly taking ground in the Donbass but at massive cost, and the appearance of bad Ukrainian force ratios is because 🇺🇦 is holding forces back to build up mobile units to go on the offensive again in Spring (3/8)

— Justin Bronk (@Justin_Br0nk) January 16, 2023