Venäjä epäonnistui – Kremlin on pakko muuttaa sotatoimiaan

Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainassa on muokannut Kremlin sotilaallista ajattelua ja joukkojen kehittämistä, todetaan Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitos FOI:n raportissa.

Sen mukaan hyökkäyssota Ukrainassa on paljastanut rakenteellisia heikkouksia Venäjän asevoimien eri puolustushaaroissa ja kiihdyttänyt keskustelua Venäjällä sodankäynnin tulevaisuudesta.

Keskeinen jännite venäläisessä sotilasajattelussa kulkee jatkuvuuden ja uudistusten välillä.

Osa upseereista puolustaa raportin mukaan perinteisiä käsitteitä (massa, tulivoima, liike), kun taas toiset analyytikot vaativat uudistuksia vastauksena läpinäkyvään taistelukenttään, droonien laajamittaiseen käyttöön ja täsmäaseilla tehtäviin iskuihin.

– (Venäjän) maavoimien sisällä vuoden 2022 epäonnistumiset johtivat neuvostoaikaisen perinnön uudelleentarkasteluun ja tarpeeseen toimia (taistelukentällä) tehokkaasti jatkuvan valvonnan alaisena, raportissa todetaan.

Sen mukaan ongelmana on jatkuvan valvonnan ja täsmäiskujen aiheuttama asemasotamainen pattitilanne. Jakautuneessa keskustelussa toiset esittävät ratkaisuksi muun muassa tulivoiman ja joukkojen määrän kasvattamista ja toiset kevyempiä ja ketterämpiä joukko-osastoja. Droonit nähdään yleisesti sodankäyntiä mullistavana tekijänä.

Venäjän laivaston sanotaan säilyttävän keskeisen roolinsa globaalin vaikutusvallan ja pelotteen välineenä. Venäjä pyrkii ”tasapainoiseen laivastoon”, joka kykenee toimimaan sekä Venäjän lähellä että kauempana maailman merillä.

Venäläisteoreetikot korostavat ilma- ja avaruusvoimissa yhä enemmän integroitujen ilma-, avaruus- ja informaatiokyvykkyyksien ratkaisevaa roolia. Kokemukset Ukrainassa ovat vahvistaneet täsmäaseiden, avaruuteen sijoitettujen maalinosoitusjärjestelmien ja miehittämättömien järjestelmien kysyntää.

Ydinasepelote säilyy Venäjän turvallisuus- ja puolustusajattelun kulmakivenä

– Sota on kiihdyttänyt keskustelua ja sopeutumista, mutta Venäjän strategiset tavoitteet, taloudelliset rajoitukset ja vastakkainasettelu lännen kanssa muokkaavat edelleen tätä kehityskaarta ja Venäjän näkemystä tulevaisuuden sodankäynnistä.