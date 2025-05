Venäjän johtaja Vladimir Putinin hallinto ei ole vieläkään valmis hyväksymään, että Ukraina on suvereeni valtio. Siksi todellista rauhansopimusta Venäjän ja Ukrainan välillä ei välttämättä synny. Näin arvioi kansainvälisen puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskus ICDS:n johtaja Kristi Raik Viron yleisradio ERR:n haastattelussa.

– Tähän mennessä on tullut kaikille selväksi, että Putin ei halua neuvotella Volodymyr Zelenskyin kanssa. Hän vain yrittää löytää jonkinlaisen ulospääsyn, jossa hän voisi antaa vaikutelman, että neuvottelujen viivästyminen on ukrainalaisten syytä, Kristi Raik sanoo.

Ukrainalaiset ovat hänen mukaansa valmiita siihen, että sota jatkuu vielä potkaan. Nopeaa rauhaa ei odoteta myöskään Moskovassa.

– Venäjä ei yksinkertaisesti halua rauhaa. Ukrainalaiset tietysti haluaisivat rauhaa, mutta he näkevät, että Venäjä ei ole valmis hyväksymään sellaista rauhaa, joka takaisi Ukrainan suvereniteetin säilymisen. Venäjän puolella uskotaan edelleen, että jos he jatkavat sotimista, he voivat saavuttaa itselleen paremman tuloksen, Kristi Raik sanoo.

Sota on hänen mukaansa myös Putinin johtamalle hallinnolle kuin happea, joka auttaa sitä pysymään hengissä.

– Jos sota loppuisi, kaikki ne taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat, jotka Venäjän yhteiskunnassa ovat erittäin vakavia, niin niitä olisi paljon vaikeampi pitää hallinnassa. Nyt niitä voidaan perustella sodalla, Kristi Raik sanoo.

– Ainoa ratkaisu, joka sopisi Putinin hallinnolle, on se, että Ukraina antautuu ja Venäjä pystyy alistamaan Ukrainan hallintaansa. Tämän suhteen mikään ei ole muuttunut.