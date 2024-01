”Venäjä ei saavuttanut mitään vuonna 2023”

Venäjä ei saavuttanut käytännössä mitään taistelukentällä vuoden 2023, arvioi Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt. European Council on Foreign Relations-ajatushautomon puheenjohtajana vaikuttava Bildt tunnetaan pitkän linjan ulkopoliitikkona sekä Ukrainan sodan ahkerana kommenttaattorina.

– Tämä on ollut surkea vuosi Venäjän armeijalle taistelukentällä. He eivät varsinaisesti saavuttanut mitään – ja kokivat valtavia tappioita, Bildt kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Bildt kommentoi viestillään Carnegie ajatushautomon tutkijan Dara Massicotin ketjua, jossa tämä tarkastelee Venäjän hyökkäyssotaa johtavan Valeri Gerasimovin toimintaa tehtävässä. Vuosi sitten Venäjän Ukrainan-joukkojen komentajaksi nimetyn pääesikunnan päällikkö Gerasimovin menestys on ollut vaatimatonta, Massicot toteaa.

– Vuosi sitten Gerasimov otti komennon haltuunsa. Ajatusleikkinä pohditaan, missä hän on tarkalleen ottaen onnistunut? (Sergei) Shoigu ja Kreml turvasivat ulkomaalaisten aseiden saannin. (Sergei) Surovikin komenna ja kontrolloi-rakenteesta ja puolustuslinjoista oli apua, (Mihail) Teplinski tiivisti niitä. (Sergei) Chemezov käänsi öljyteollisuuden pään… entä Gerasimov?

Gerasimovin omat aloitteet ja onnistumiset ovat toisin sanoen vähäisiä, Massicot arvioi. Gerasimov komensi Venäjän joukkoja Ukrainan vastahyökkäyksen aikana, jolloin Venäjän puolustuslinjat pitivät, mutta tätäkään tutkija ei laske kenraalin omaksi ansioksi. Massicot arvioi levottoman Gerasimovin pitäytyneen vanhoissa malleissa ja siloitelleen rintamauutisia.

Massicotin mukaan Gerasimovilta puuttuu kyky ennakoida tulevaisuutta ja rakentaa strategiaa visionsa ympärille. Gerasimovin ajattelutapa tuo tutkijan mieleen pikemminkin ”neuvostoajan yhdistettynä 2000-luvun teknologiaan”. Gerasimov pyrkinee kuitenkin pysymään Ukrainan-joukkojen johdossa, sillä Venäjä pyrkii kääntämään sodan voitokseen ja kenraali näkee tässä mahdollisuuden päästä historiankirjoihin, Massicot kirjoittaa,

– Jos sodan kulku kääntyy Ukrainaa vastaan, niin Gerasimov tulee Venäjällä (ja ehkä sitä sympatisoivissa maissa) jäämään historiaan miehenä, joka lähes menetti Venäjän armeijan mutta sitten onnistui ”lyömään Naton ja voittamaan”. Näin he tulevat sanomaan ja uskomaan, Massicot uskoo.

It’s been a miserable year for the 🇷🇺 army on the battlefield in 🇺🇦. Essentially it has achieved nothing – and taken huge losses. https://t.co/N9XNUhfJj5

— Carl Bildt (@carlbildt) January 12, 2024