”Venäjä ei rauhoitu – koko raja tulee saada kiinni”

Kokoomuksen kansanedustajat Atte Kaleva ja Timo Heinonen peräänkuuluttavat päättäväisyyttä Venäjän edelleen jatkuvan hybrioperaation edessä. Sisäisen turvallisuuden horjuttamiseksi aloitettu rajanylittäjien kanavointi Suomen itärajalle on jatkunut entiseen tahtiin ainoan auki olevan rajanylityspaikan kautta pohjoisen Raja-Joosepissa. Operaation edessä ei kokoomusedustajien mukaan tule taipua.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tänään, kuinka Raja-Jooseppiin oli launtaina iltapäivällä saapunut jo 50 rajanylittäjän joukko. Venäjä siis mitä ilmeisimmin jatkaa turvapaikanhakijoiden kuljettamista itärajalle.

Atte Kaleva muistuttaa viestipalvelu X:ssä ettei tällaisen hybridioperaation edessä voida toimia heikosti.

– Oma kansa ensin -ajattelu on järkevää. Ylimpien päättäjien kohdalla se on jopa välttämätöntä. Me kansanedustajat edustamme Suomen kansaa, ei ketään muuta. Hybridioperaatioiden tai muun vihamielisen vaikuttamisen edessä ei taivuta, Kaleva kirjoittaa.

Timo Heinonen on Kalevan kanssa samoilla linjoilla. Hänestä Suomen tulee olla valmis myös koko itärajan sulkemiselle.

– Venäjä ei siis rauhoitu ja koko raja tulee saada kiinni. Venäjän kanssa ei muu toimi, Heinonen viestittää X:ssä.

