Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) ottaa X-viestipalvelussa kantaa Venäjän lauantain vastaisena yönä Kiovaan kohdistamiin ilma-iskuihin. Hänen mukaansa Venäjän toiminta ei osoita pyrkimystä rauhaan.

– Tämä ei ole pyrkimystä rauhaan. Kiovaan kohdistettu jälleen laajoja ilma-iskuja. Kylmä muistutus: Venäjä ei hae rauhaa, vaan pelkoa, pimeyttä ja alistamista, hän sanoo.

– Euroopan on tehtävä yhtä selväksi, ettei aggressiolla koskaan pakoteta rauhaan, vaan vahvistamme päättäväisyyttämme, Limnell lisää.

Venäjä toteutti lauantain vastaisena yönä laajan ohjus- ja drooni-iskun Kiovaan. The Kyiv Independent kertoo, että hyökkäys alkoi pian yhden jälkeen yöllä ja jatkui useita tunteja, ja uusi aalto iski aamulla noin kello seitsemän.

Venäjä laukaisi yhteensä 596 Shahed-droonia ja 36 erilaista ohjusta. Ukrainan ilmatorjunta pudotti 558 droonia ja 19 ohjusta.

Paikallisten viranomaisten mukaan iskuissa kuoli kaksi ihmistä ja 37 loukkaantui. Lisäksi noin puolet Kiovasta jäi ilman sähköä, mikä aiheutti merkittäviä häiriöitä infrastruktuuriin ja pakotti viranomaiset käynnistämään hätätoimet sähkön ja lämmön palauttamiseksi.