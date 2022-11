Venäjä aikoo tehdä uuden liikekannallepanon

Yhdysvaltalainen Ukrainan sodan seuraamiseen keskittynyt Institute for the Study of War kertoo viestipalvelu Twitterissä, että lukuisat lähteet Venäjällä raportoivat merkkejä uuden liikekannallepanon valmistelusta.

Vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti liikekannallepanon virallisesti päättyneen jo 31. lokakuuta, ISW:n lähteiden mukaan Venäjän valtionhallinto ja sitä lähellä olevat yhtiöt valmistavat työntekijöitään edelleen tulevaan mobilisaatioon. Myös venäläisnationalistit levittävät ISW:n mukaan tietoa uuden liikekannallepanon alkamisesta joko joulukuussa tai tammikuussa.

Venäläisten suosimassa Telegram-palvelussa on myös muun muassa kiertänyt kuva pietarilaisen miehen saamasta kutsusta tammikuussa 2023 alkavaan mobilisaatioon.

ISW arvioi, että Putinin virallisella julistuksella on vain haluttu vapauttaa hallinnollista kapasiteettia 1. marraskuuta palvelukseen astuneille varusmiehille.

Todellisuudessa joukko liikekannallepanoon kutsuttuja käy tällä hetkellä läpi sotilaskoulutusta samanaikaisesti varusmiesten kanssa. Tämän arvioidaan alentavan Ukrainaan lähetettyjen joukkojen laatua yhä entisestään kun entistä suurempi joukko koulutettavia sotilaita kamppailee vähissä olevista harjoitusresursseista.

Uuden liikekannallepanon mahdollisuuteen on kiinnittänyt huomiota myös pääesikunnan entinen tiedustelupäällikko, kenraalimajuri Pekka Toveri.

– Tästä on ollut viitteitä monesta muustakin lähteestä. Ilmeisesti Kreml arvioi että nyt mobilisoidut 300.000 on helmikuuhun mennessä käytetty, Toveri kommentoi Twitterissä.

#Russian officials are preparing for further covert mobilization efforts even as the fall #conscription cycle is underway, likely further flooding the already overburdened Russian force generation apparatus.https://t.co/TXfX9t71ft pic.twitter.com/E4aKmzGWjI

— ISW (@TheStudyofWar) November 19, 2022