Venäjällä presidentinhallinnosta käsin ohjailtu informaatiokoneisto on ohjeistettu esittämään voittajaa Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan kolmevuotispäivänä. Kolmevuotispäivä on maanantaina 24. helmikuuta. Asiasta kertoo Ukrainan sotilastiedustelu. Sen mukaan Venäjän valtionmedian ja muun Kremlille uskollisen viestintäkoneiston välitettäväksi annetut keskeiset viestit ovat muiden muassa seuraavia:

-Länsi petti Ukrainan

-Moskova ja Washington eivät välitä eurooppalaisten ja ukrainalaisten mielipiteistä

-Yhdysvallat ja Venäjä sopivat kaikesta Ukrainan selän takana

-Ukrainan hallitus on laiton

-Ukrainan armeija häviää rintamalla

-Korruptoituneet virkamiehet varastavat miljardeja dollareita Yhdysvaltain apua Ukrainasta

Näiden lisäksi Venäjä valmistautuu julistamaan ”voiton” Ukrainaa vastaan käydyssä sodassa kolmevuotispäivänä tai siihen mennessä. Ukrainan sotilastiedustelun mukaan näihin narratiivisuunnitelmiin saattaa sisältyä myös väitteitä siitä, että Venäjän on voittanut Naton. Tämä siksi, että Venäjän hallinnon propaganda on jo pitkään kuvannut Ukrainan vastaista sotaa sodaksi liittoumaa vastaan.

Venäjän valtiollisen informaatiovaikuttamisen koneisto on saanut ohjeet hyödyntää orastavaa neuvotteluyhteyttä Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä täysin rinnoin. Tämä nähdään myös keinona tehostaa Venäjän asemaa neuvotteluissa, joten propaganda tuskin suuntautuu ainoastaan venäläiseen kotiyleisöön.

Yksi Kremlin uusien propagandamenetelmien keskeisistä tavoitteista on peittää sivistyneen maailman eristämän hyökkääjän ja sotarikollisen asema siihen, että Venäjän esitetään rauhanomaiseen ratkaisuun valmiina, sodan ”rakentavasti toimivana” osapuolena. Tässä liittyy Ukrainan sotilastiedustelun mukaan olennaisesti se, että informaatiovaikuttamista suunnataan Ukrainan eurooppalaisia kumppaneita vastaan. Heidän esitetään haluavan jatkaa sotaa, joten heidät pyritään leimaamaan ”rauhan vihollisiksi”. Tämä koskee myös Suomea, joka on vakuuttanut yksituumaisesti yli hallitus-oppositiorajojen tukevansa Ukrainaa ja sen ponnisteluja.

Todellisuudessa hyökkäyssodan aloitti Venäjä. Tämän ”voittoisana” esiintyvän hyökkääjäosapuolen miestappiot sodassa olivat Ukrainan pääesikunnan perjantaina esittämän arvion mukaan 864 860 miestä. Luku sisältää kuolleet, haavoittuneet, kadonneet ja sotavangiksi jääneet. Tämä ”voittaja” on pakkosiirtänyt eli käytännössä siepannut valtaamiltaan alueilta noin 19 500 lasta. Se on tuhonnut yli 167 000 siviilirakennusta ja tappanut yli 11 000 siviiliä joista 584 on lapsia. Yhteensä Ukraina oli perjantaihin mennessä rekisteröinyt 146 994 Venäjän tekemää sotarikosta.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut tämän ”voittajan” presidentistä Vladimir Putinista pidätysmääräyksen. Siviilien ja lasten sieppaaminen ja pakkosiirtäminen vallatuilta alueilta on nimittäin sotarikos sekin.