Työryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen velkajarrun toimeenpanoa koskevassa tiedotustilaisuudessa 24. lokakuuta. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Velkajarrutyöryhmä pyytää lausuntoja sopeutuksesta ja talouden vahvistamisesta

  • Julkaistu 17.11.2025 | 12:15
  • Päivitetty 17.11.2025 | 12:15
  • Velkajarru
Työryhmä toivoo laajaa yhteiskunnallista keskustelua velan taittamisesta.
Finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä eli niin kutsuttu velkajarrutyöryhmä toivoo laajaa yhteiskunnallista keskustelua taloudesta ja käynnistää avoimen kuulemiskierroksen julkisen talouden vahvistamisesta, kasvupolitiikasta ja velkakestävyydestä.

– Laaja sopimus velan kääntämisestä antaa historiallisen mahdollisuuden jatkaa talouden kuntoon laittamisen urakkaa harkiten ja tietoon perustuen. Työryhmämme kannustaa eri yhteiskunnallisia tahoja kertomaan näkemyksiään siitä, miten saadaan kasvua ja miten julkista taloutta pitää tulevaisuudessa vahvistaa, toteaa tiedotteessa työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Valkonen (kok.).

Parlamentaarinen työryhmä asettaa helmikuun 2026 loppuun mennessä ylivaalikautisen rahoitusasematavoitteen vuosille 2027–2033 ja vaalikauden tavoitteen vaalikaudelle 2027–2031. Vaalikauden tavoitetta tarkistetaan joulukuussa 2026.

– Suomen julkisen talouden vahvistamisen tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus ja kriisinkestävyys. Laaja kansalaiskeskustelu tukee parlamentaarisen työryhmän työtä finanssipoliittisten tavoitteiden asettamiseksi, sanoo työryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen (sd.)

Näihin työryhmän työn kannalta keskeisiin kysymyksiin pyydetään vastauksia 15. joulukuuta mennessä:

1. Mikä mielestänne tulee olla julkisen talouden sopeutustahdin tavoite eli ylivaalikautinen rahoitusasematavoite valtion ja paikallishallinnon yhteenlasketulle rahoitusasemalle, joka asetetaan keskimääräisenä rahoitusasemana vuosille 2027–2033?
2. Mikä mielestänne tulee olla julkisen talouden sopeutustahdin tavoite eli finanssipoliittisena sääntönä toimiva vaalikauden rahoitusasematavoite valtion ja paikallishallinnon yhteenlasketulle rahoitusasemalle, joka asetetaan vaalikauden viimeiselle vuodelle eli vuodelle 2031 vuonna 2027 alkavalla vaalikaudella?
3. Mitä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi tahdotte erityisesti nostaa esiin? Miten mielestänne parhaiten yhteensovitetaan sopeutus ja kasvutoimet? Mitä riskejä näette yhtäältä asetettavissa rahoitusasematavoitteissa ja toisaalta vahvistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä?

Eduskuntaryhmät nimesivät jäsenensä parlamentaariseen työryhmään lokakuussa. Mukana on myös vasemmistoliitto, joka ei ole sitoutunut velkajarruun.

Uusimmat
