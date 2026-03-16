Veikkaus soitti 1400 puhelua nuorille pelaamisesta

Veikkaus teki viime vuonna 1 400 huolenpitosoittoa 18–24‑vuotiaille nuorille.

Rahapeliyhtiö kertoo, että tunnistautuva pelaaminen on mahdollistanut Veikkaukselle entistä paremmat mahdollisuudet pelihaittojen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Soittoja tehtiinkin erilaisten riskimerkkien perusteella ja ennaltaehkäisevällä otteella.

Puheluita soittavat Veikkauksen asiakaspalvelun huolenpitosoittoihin erikoistuneet asiantuntijat.

– Puhelun aikana kysellään, minkälaisia ajatuksia ja tunteita pelaaminen nuoressa herättää. Lisäksi esitellään pelaamisen hallinnan välineitä ja tarvittaessa kerrotaan myös mahdollisuuksista ammattiavun saamiseen, kertoo Veikkauksen vastuullisuusjohtaja Susanna Saikkonen tiedotteessa.

Rahapeliyhtiön tiedotteessa kuvaillaan, että monet nuorista ovat itsenäisen elämän alkutaipaleella, ja rahankäyttöä sekä arjenhallintaa vasta opetellaan. Tämä näkyy myös huolenpitosoitoissa esiin nousevissa teemoissa, joissa korostuvat yleiset taloustaidot sekä rahapelaamisen budjetointi. Osalle nuorista puhelu oli ensimmäinen kerta, kun joku kysyi heiltä suoraan rahapelaamisesta.

– Nuoret ovat tutkimusten mukaan erityisen alttiita pelihaittojen kehittymiselle, ja siksi olemme ottaneet 18-24-vuotiaat erityisen huolenpidon kohteeksi Veikkauksella. On tärkeää lisätä nuorten tietoisuutta omasta pelikäyttäytymisestä ja kannustaa pohtimaan sitä, onko pelaamiseen käytettävä summa sopiva suhteessa omaan taloustilanteeseen, Saikkonen kertoo.

Veikkaus aloitti huolenpitosoitot vuonna 2022 noin kahdella tuhannella puhelulla. Positiivisten kokemusten myötä soittoja on lisätty. Viime vuonna huolenpitosoittoja soitettiin kaikkiaan yli 6000.

Ennen huolenpitosoittoa pelaajaan otetaan yhteyttä viestillä, joten puhelu ei tule niin sanotusti puskista.

– Rahapelaaminen ja ylipäätään raha-asiat koetaan yleisesti hyvin henkilökohtaisina asioina. Huolenpitosoittojemme saama vastaanotto on ollut kuitenkin todella hyvää. Moni asiakkaamme on kertonut arvostavansa soittoja, ja pitävänsä hienona asiana, että sellaisia tehdään, Saikkonen kertoo.