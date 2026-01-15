Veikkauksen monopoli päättyy

Veikkaus Oy:n yksinoikeus rahapelien järjestämiseen päättyy. Uuden rahapelilain mukaan vedonlyöntipelit ja verkossa pelattavat raha-automaatti- ja kasinopelit sekä sähköinen rahabingo avataan toimiluvanvaraisesti kilpailulle.

Valtioneuvosto esitti istunnossaan tänään, että tasavallan presidentti vahvistaisi rahapelilain 16. tammikuuta. Uusi laki tulee pääosin voimaan 1.heinäkuuta 2027. Lakiuudistus perustuu pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan.

Uudistuksen voimaantulon jälkeen Veikkaus Oy:lle jää yksinoikeus lottotyyppisiin arvontapeleihin, raaputusarpoihin sekä fyysisiin rahapeliautomaatteihin ja kasinopeleihin.

Rahapeliyhtiöt voivat hakea lisenssejä eli toimilupia Poliisihallitukselta jo 1.3.2026 lähtien. Yksinoikeustoimilupaa voi hakea Suomen valtion määräysvallassa oleva osakeyhtiö, jonka toimialana on rahapelien toimeenpano. Käytännössä tällainen yhtiö on Veikkaus-konserniin kuuluva yhtiö. Veikkaus-konserniin kuuluva yhtiö voi hakea toimilupaa rahapelien toimeenpanoon myös kilpaillulla markkinalla. Rahapelitoimilupa voidaan myöntää elinkeinotoimintalaissa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Toimiluvanhakijan tulee olla luotettava ja sopiva harjoittamaan rahapelitoimintaa.

Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus harjoittaa rahapelitoimintaa Poliisihallituksen valvonnassa kesäkuun 2027 loppuun saakka. Rahapelitoiminnan valvonta ja toimilupien myöntäminen siirtyy heinäkuussa 2027 Lupa- ja valvontavirastolle, josta lähtien voi hakea peliohjelmistotoimilupia.

Uuden rahapelilain mukaan toimiluvanhaltijalla on velvollisuus suojella pelaajia rahapelihaitoilta. Rahapelaamisen ikäraja on jatkossakin 18 vuotta ja pelaajaksi rekisteröityminen edellyttää vahvaa tunnistautumista täysi-ikäisyyden varmistamiseksi. Lisäksi kaikkea rahapelaamista koskee pakollisen tunnistautumisen vaatimus.

Toimiluvanhaltijoiden on seurattava pelaajien käyttäytymistä ja tarjottava työkaluja pelihaittojen ehkäisyyn. Uuden rahapelilain voimaantulon jälkeen kuluttaja voi asettaa pelaamisen eston keskitetyn järjestelmän kautta kaikkien toimiluvanhaltijoiden rahapeleihin. Lisäksi toimiluvanhaltijan on mahdollistettava pelaajalle eston asettaminen peli- tai peliryhmäkohtaisesti.

Pelitilin kautta pelattavissa rahapeleissä on käytössä myös rahapeliyhtiökohtainen rahansiirtoraja. Pelaajan on asetettava rajoitus sille, kuinka paljon hän voi enintään siirtää pelitililleen rahaa vuorokaudessa ja kuukaudessa.

Rahapelilaissa säädetään sallituista markkinointikanavista ja kielletyistä markkinointikeinoista. Esimerkiksi vaikuttajamarkkinointi on kielletty samoin kuin puhelimitse tehty suoramarkkinointi. Rahapelimarkkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin eikä markkinointimateriaaleissa saa esiintyä alaikäisiä henkilöitä.