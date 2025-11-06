Verkkouutiset

Veturin ohjaushytti tulessa. (Kuvakaappaus videolta. Telegram/HUR)

Vastarintaryhmä tuhosi Venäjällä kymmeniä vetureita

Hallinnonvastainen partisaaniyksikkö iski armeijan logistiikkaa vastaan.
Ukrainan sotilastiedustelun (HUR) lehdistöpalvelu on jakanut videon kremlinvastaisen ”Vapaa Venäjä”-vastarintaryhmittymän tekemästä iskusta. HUR ei täsmentänyt iskun tekopaikkaa, vaan mainitsi sijainniksi ”hyökkääjävaltion alueen”.

Videon lopussa olevasta paikkaluettelosta kuitenkin selviää, että suurin osa tuhopoltoista tapahtui Samaran ja Sverdlovskin alueilla, mutta yksittäiset iskut oli tehty myös Moskovan alueella, Komin tasavallassa sekä Orjolissa. Lisäksi listassa on mainittu venäläisten osittain miehittämät Donetskin ja Hersonin alueet.

– Partisaanit heittivät polttopullonsa kymmenien sotakuljetuksia vetäneiden veturien ohjaus- ja virtajärjestelmiin, kirjoittaa HUR viestissään.

Videolla näkyy polttonesteen levittämistä ja polttopullojen heittämistä veturien ohjaustiloihin sekä palavia kuljettajan hyttejä. HURin mukaan iskuilla oli vaikutusta.

– Nämä sabotaasi-iskut ovat merkittävästi hidastaneet Venäjän sotakuljetuksia ja heikentäneet vihollisen rintamajoukkojen huollon vakautta.

